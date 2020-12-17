Завод ветеринарных препаратов получил статус инвестиционного приоритетного проекта Москвы

«Биномедсервис» построит завод по производству ветеринарных препаратов в столичном районе Черёмушки. Статус инвестиционного приоритетного проекта позволит снизить региональную налоговую нагрузку компании на 25%.

Правительство Москвы присвоит статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП) заводу по производству ветеринарных препаратов компании «Биомедветсервис».

Распоряжение опубликовано на сайте Правительства 15 декабря.

Согласно документу, ООО «Биномедветсервис» построит завод на Научном проезде Москвы, в районе Черемушки. Статус ИПП позволит компании получить льготы по земельному налогу, налогу на прибыль и имущество и снизить региональную налоговую нагрузку на 25%.

ООО «Биномедветсервис» – ветеринарно-фармакологическое предприятие. Компания производит препараты для лечения и профилактики аллергических заболеваний, ринитов и конъюнктивитов, заболеваний кожи у лошадей и мелких домашних животных, средства для ухода за кожей и шерстью и препараты для лечения мастита, регуляции полового цикла и повышения репродуктивной способности коров.

Илья Калашников

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