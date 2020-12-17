BioNTech и Fosun Pharma поставят в Китай первые 100 млн доз вакцины от COVID-19

BioNTech SE и Shanghai Fosun Pharmaceutical объявили о соглашении по поставке материковому Китаю первоначальных 100 млн доз мРНК-вакцины от COVID-19 (BNT162) в 2021 году при условии утверждения её регулирующими органами. Первоначальная поставка будет осуществляться с производственных мощностей BioNTech в Германии.

«Мы хотели бы поблагодарить правительство Китая и Национальное управление медицинских продуктов за их приверженность и доверие к нашим усилиям по разработке вакцины, чтобы помочь справиться с этой глобальной угрозой», — сказал Угур Сахин, генеральный директор и соучредитель BioNTech.

В марте 2020 года BioNTech и Fosun Pharma объявили о своем стратегическом сотрудничестве с целью совместной работы по разработке и коммерциализации потенциальной вакцины от COVID-19 на основе мРНК-платформы компании BioNTech.

24 ноября 2020 года были инициированы клинические испытания второй фазы вакцины-кандидата BNT162b2 в провинции Цзянсу, Китай. Испытание началось с набора 960 участников в возрасте от 18 до 85 лет для оценки безопасности и иммуногенности вакцины-кандидата и поддержки будущей заявки на получение биологической лицензии (BLA) в Китае.

gmpnews