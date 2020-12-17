За участие в картеле «Мега Фарма» заплатит штраф в размере 49 млн рублей

По сообщению антимонопольного ведомства, суд кассационной инстанции подтвердил законность назначенного ранее компании штрафа.

Напомним, что в феврале 2019 года ФАС России признала ЗАО «Фирма Евросервис» и ООО «Мега Фарма» нарушившими антимонопольное законодательство (пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции). Компании поддерживали цены на торгах на поставку лекарственных средств и медицинских изделий в организации государственной системы здравоохранения.

По оценке ФАС России, сумма дохода участников картеля составила более 800 млн рублей. Законность решения антимонопольного ведомства подтвердил Арбитражный суд Московского округа. Компаниям назначены оборотные штрафы.

Суд при рассмотрении жалобы ООО «Мега Фарма» на постановление ФАС России подтвердил законность, справедливость и соразмерность назначенного участнику картеля штрафа.

Второй участник картеля — ЗАО «Фирма Евросервис» — уплатил назначенный ему штраф в полном объеме.

gmpnews