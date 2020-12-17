Утвержден порядок размещения информации о госрегистрации ветпрепаратов

Россельхознадзор утвердил порядок размещения на сайте ведомства информации, связанной с осуществлением государственной регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного применения и исключенных из государственного реестра ветпрепаратов. Приказ Росссельхознадзора, определяющий данный порядок, опубликован на портале правовой информации publication.pravo.gov.ru.

Согласно представленному документу, информация связанная с осуществлением государственной регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного применения, в том числе проведением экспертизы лекарственных средств (включая результаты ее проведения), информация о зарегистрированных лекарственных препаратах и лекарственных препаратах, исключенных из государственного реестра лекарственных средств, должна размещаться на сайте Россельхознадзора в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения.

На сайте, помимо указанной выше, должна также размещаться информация об этапах прохождения процедур государственной регистрации ветеринарных препаратов, подтверждении регистрации, внесении изменений в регистрационное досье, и о результатах проведения экспертизы лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Обновление информации осуществляется непрерывно, по мере реализации каждого этапа государственной регистрации, подтверждения регистрации, внесения изменений в документы.

gmpnews