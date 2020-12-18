Путин рассказал о планах по созданию «лайт» вакцины от COVID-19

Эффективность «лайт» вакцины от коронавируса, которую разрабатывают в Центре им. Гамалеи, составит 85%, иммунитет будет держаться меньше, однако пациенту будет достаточно одной аппликации. Производить вакцину можно будет «десятками миллионов» доз, рассказал президент.

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи рассматривает возможность создания «лайт» вакцины от COVID-19. Показатели эффективности препарата будут ниже, на уровне 85%, а иммунитет короче, но пациентам достаточно будет одной инъекции, заявил президент Владимир Путин журналистам после ежегодной пресс-конференции. Разработка такой вакцины позволила бы выпускать вакцину «десятками миллионов» доз, рассказал Путин.

«Мы можем делать ее и самомостоятельно, и совместно с партнерами. Много вариантов. Никто же не знает, когда это закончится. Некоторые производители вакцин прямо говорят, что есть проблемы, есть сбои», — сказал президент.

Создание «лайт» вакцины от коронавируса необходимо, поскольку создать нужное количество доз полноценной вакцины не получается, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».

«Это связано с тем, что никакая промышленность: ни Российской Федерации, ни Западной Европы, ни Америки, ни всего земного шара одновременно при условии пандемии, которая охватила весь земной шар, не может быстро произвести необходимое количество вакцинного препарата», — сказал он. По его словам, «лайт» вакцина создаст компромисс между продолжительностью действия препарата и необходимостью быстро сбить пик смертности.

«Лайт» вакцину от COVID-19 планируется поставлять в другие страны, россиян будут прививать двумя компонентами, как и планировалось, сообщил РИА «Новости» Гинцбург.

Ранее стала известна финальная эффективность вакцины «Спутник V». Согласно данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦЭМ им. Гамалеи, показатель составляет 91,4%. Такой вывод был сделан на основании анализа данных в заключительной контрольной точке спустя 21 день с начала испытаний.

16 декабря Минздрав включил вакцинацию от COVID-19 в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Соответствующее поручение ведомству дал премьер-министр Михаил Мишустин. Также правительство утвердило порядок распределения вакцины в регионы. Согласно документу, производители вакцин будут каждую неделю направлять в Минздрав информацию об остатках препарата, а министерство в течение двух дней после получения таких сведений — распределять остаток, исходя из потребностей того или иного региона.

Илья Калашников

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