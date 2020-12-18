Кредиторы просят взыскать с «Джи Ди Пи» 3,2 млрд рублей

В Арбитражном суде Москвы состоялось первое заседание по делу кредиторов АО «ТС Аптечка» (управляло аптечной сетью «А5») к компании «Джи Ди Пи». Основанием к предъявлению требований стала аффилированность «Джи Ди Пи» с «Аптечной сетью 36,6» — владельцем торговой сети «Аптечка», признанной банкротом.

Что требуют от «Джи Ди Пи»

30 октября Арбитражный суд Москвы принял заявление конкурсный кредиторов ООО «Аспект» и ЗАО «Социальные аптеки Приволжья» об оспаривании сделок с расчетных счетов АО «ТС Аптечка». Они попросили взыскать с ООО «Джи Ди Пи» 3,2 млрд руб., в компании-ответчике подтвердили «ФВ» сумму предъявленных требований.

В «Джи Ди Пи» не смогли рассказать о планируемых действиях в рамках дела, поскольку сейчас судебный процесс находится в промежуточной стадии.

Заседание было назначено на 16 декабря, но в результате было отложено, сказано на сайте суда.

В заявлении об оспаривании сделок (есть в распоряжении «ФВ») от 19 октября компании просят признать недействительными платежи, совершенные АО «ТС «Аптечка» в адрес ООО «Гуд дистрибьюшн партнерс» (ООО «Джи Ди Пи») за период начиная с 2016 года.

Почему привлечена компания «Джи Ди Пи»

Истцы объясняют эти требования аффилированностью между «Аптечкой» и «Джи Ди Пи». Они входили в одну группу лиц и контролировались одним бенефициаром, сказано в заявлении. Банкротство должника, как и всех других лиц из аптечной сети «A5 Group», связано с тем, что в конце 2015 года эта группа компаний была продана «в целях слияния с аптечной сетью «36,6». В конце 2016 года слияние завершилось, и уже компания «А5 Фармаси» стала на 100 % принадлежать ПАО «Аптечная сеть 36,6».

В эту же группу лиц (в том числе посредством членства в коллективном органе управления) входили ООО «Аптека-А.В.Е» и ООО «Аптека-А.В.Е-1», Klada Ventures Limited и ООО «Джи Ди Пи», утверждают истцы.

«Согласно размещенному в открытом доступе списку аффилированных лиц ПАО «Аптечная сеть 36,6» компания «А5 Фармаси» входит в ту же группу лиц, а также принадлежит ПАО «Аптечная сеть 36,6», — говорится в документе. — Таким образом, должник и ООО «Джи Ди Пи» аффилированы между собой, входят в одну группу лиц, а также контролируются одним бенефициаром. Аффилированность между должником и ООО «Джи Ди Пи» следует из собственных документов группы «Аптечная сеть 36,6», а также состоявшихся судебных актов».

В заявлении об уточнении требований от 16 декабря истцы называют их объем — 3 млрд 230 млн руб.

14 декабря «Аптечная сеть 36,6» объявила о продаже оптового подразделения «Джи Ди Пи» бывшему генеральному директору ПАО Владимиру Нестеренко. Представитель ООО «Аспект» Вячеслав Фальковский считает, что эта сделка не скажется на ходе дела, поскольку проданная доля не относится к имуществу «Джи Ди Пи».

Кого еще привлекли к ответу кредиторы

В июле к субсидиарной ответственности по долгам банкрота были привлечены бывшие владельцы ПАО «Аптечная сеть 36,6» Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе, топ-менеджер сети Сергей Бичерахов, а также кипрская компания А5 Pharmacy Retail Limited, которой принадлежит «ТС Аптечка». Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил заявление ООО «Биола» о привлечении их к ответственности. Дело еще рассматривается в кассационной инстанции.