Ошибка на производстве японской фармкомпании привела к смерти пациента

Ошибка на производстве японской компании Kobayashi Kako привела к смерти женщины и побочным эффектам у сотен людей. Вероятно, причиной стало случайное добавление высоких доз снотворного в противогрибковые медикаменты.

Сотрудники японского фармпроизводителя Kobayashi Kako не соблюли процедуру по смешиванию ингредиентов двух сильно отличающихся лекарств на производстве, в результате чего одна женщина скончалась и еще сотни людей пострадали от побочных эффектов. Об этом сообщает японское издание Asahi Shimbun.

Женщина в возрасте 70 лет скончалась 10 декабря в больнице Токио после приема противогрибкового препарата Itraconazole 50 Meek, сообщается в местной газете.

Собственное расследование Kobayashi Kako показало, что к каждой таблетке Itraconazole 50 Meek из проблемной партии было добавлено 5 мг снотворного, предположительно рилмазафона гидрохлорид гидрат. Это в 2,5 раза больше, чем обычно содержится в одной таблетке рилмазафона.

Компания отзывает одну партию Itraconazole 50 Meek, которая включает 929 коробок по 100 таблеток в каждой. Некачественные дозы были произведены в июне и июле и отправлены в больницы в период с сентября по декабрь. Itraconazole 50 Meek был прописан 364 пациентам в больницах Токио и 30 других префектур Японии, прежде чем ошибка была обнаружена. По состоянию на 11 декабря компания получила около 134 сообщений о побочных эффектах у пациентов, а также сообщения о как минимум 15 дорожно-транспортных происшествиях, связанных с употреблением таблеток с попавшим туда рилмазафоном.

По данным Kobayashi, для предотвращения подобных ошибок ингредиенты лекарств хранятся в четко дифференцированных контейнерах, имеющих разную форму. Компания также требует, чтобы смешиванием ингредиентов лекарства занимались два сотрудника. Но в какой-то момент эту задачу стал выполнять один человек, что могло привести к ошибке.

«Мы совершили серьезную ошибку и прекрасно осознаем всю тяжесть нашей ответственности», — заявил журналистам Хироюки Кобаяши, президент Kobayashi Kako. Компания консультируется со сторонними экспертами, чтобы разобраться в случившемся и разработать новые процедуры для предотвращения подобного в будущем.

В начале декабря стало известно, что родители 20 испанских детей обратились в суд после того, как из-за неправильно выписанного препарата у детей стали расти волосы по всему телу. Лекарство было неправильно промаркировано в лаборатории, после чего поступило в аптеки Гренады, Кантабрии и Валенсии, где его смешали с препаратом от желудка.

Николай Соколов

pharmvestnik