Более трети россиян столкнулись с отсутствием лекарств в аптеках

По результатам опроса ФОМ, более трети россиян столкнулись с отсутствием в аптеках лекарств, которые они раньше покупали без проблем.

Половине россиян (48%) приходилось слышать о том, что какие-то лекарства, которые раньше было несложно купить, исчезли из продажи, в больших городах этот показатель на 6–10% выше. 34% опрошенных сами сталкивались с отсутствием лекарств, которые они раньше покупали. Таковы данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), которые опубликованы на сайте. С существенным ростом цен на привычное лекарство столкнулись за последние полгода–год 59% участников опроса.

О том, что цены на лекарства выросли, заявили 10% опрошенных, 9% отметили, что в аптеках нет антибиотиков и противовирусных препаратов. 2% не нашли жаропонижающие и обезболивающие лекарства.

На фоне дефицита лекарств в России набирает популярность новое предпринимательское движение — «аптечные челноки». Дефицит лекарств и ажиотажный спрос породили массовые предложения: съездить в другой город или регион и привезти нужные медикаменты.

ФОМ провел в середине ноября телефонный опрос 1000 россиян старше 18 лет о том, сталкивались ли они в последние месяцы с проблемами при покупке лекарств.

Как писал «ФВ» 14 ноября, альянс фармацевтических ассоциаций сообщил о критическом положении аптечного сегмента в отдаленных регионах России. Аптеки заявили, что принятые правительством точечные меры по упрощению работы аптек в системе маркировки не решили проблему доступности лекарств. Альянс предложил ввести квоты на поставки наиболее востребованных лекарств в каждый субъект России.

Между тем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что сбои в поставках лекарств связаны с безответственностью региональных властей и других оснований для этого нет.

«Оснований для того, чтобы был дефицит лекарств, сейчас нет, лекарств производится достаточно», – заявила Матвиенко 18 ноября на заседании палаты регионов.

Президент Владимир Путин сегодня на пресс-конференции сказал, что дефицит лекарств вызван проблемами логистики.

«Это проблема логистики, несвоевременных закупок, доставок, а в целом промышленность среагировала», – сказал президент.

Фото: Екатерина Погонцева

Елена Сидорова

pharmvestnik