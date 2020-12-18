У двух медработников на Аляске возникла аллергическая реакция из-за вакцины Pfizer и BioNTech

Медработница на Аляске испытала серьезную аллергическую реакцию и была госпитализирована после того, как получил инъекцию вакциной Pfizer и BioNTech от COVID-19, сообщает CBS News. До этого у нее не фиксировали никаких аллергий.

Медработница была вакцинирована во вторник, 15 декабря, в местном госпитале. Через десять минут после вакцинации у нее «проявились признаки анафилактической реакции с учащенным сердцебиением, одышкой, кожной сыпью и покраснением».

«Ей дали адреналин и «Бенадрил», поместили в больницу и поставили внутривенную капельницу адреналина. Ее реакция была серьезной, но не опасной для жизни», – говорит доктор Линди Джонс, директор отделения неотложной помощи в местной больнице Бартлетта. В заявлении больницы также говорится, что она «все еще поощряет своих коллег сделать вакцину».

Второй медицинский работник, мужчина, перенес менее серьезную аллергическую реакцию на вакцину в той же больнице в среду, 16 декабря. Через десять минут после инъекции у него возникли «отечность глаз, головокружение и першение в горле», говорится в заявлении больницы Бартлетта.

«Он был в норме в течение часа и был выписан» после лечения в отделении неотложной помощи адреналином, «Пепсидом» и «Бенадрилом», сообщили в больнице. «Он тоже не хочет, чтобы его опыт оказал негативное влияние на его коллег, которые стоят в очереди за вакциной», – добавили там.

Больница подтвердила, что по состоянию на вечер среды из 400 человек, которые попросили о вакцинации, прививка была сделана 144 сотрудникам. Данные о двух аллергических реакциях были переданы в Национальные центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По словам доктора Джея Батлера, заместителя директора CDC по инфекционным заболеваниям, двое сотрудников больницы Бартлетта были единственными в стране людьми с зафиксированной аллергической реакцией на вакцину Pfizer и BioNTech.

В Pfizer заявили, что тщательно проверят инцидент с госпитализацией медработницы на Аляске, передает CNN со ссылкой на представителя организации.

В начале декабря о побочных эффектах после прививки сообщили двое жителей Британии, где уже начали программу вакцинации населения. После этого британский регулятор MHRA сообщил о том, людям с аллергическими реакциями не стоит вакцинироваться.

FDA одобрило вакцину Pfizer и BioNTech для экстренного использования после того, как клинические испытания показали, что прививка на 95% эффективна в предотвращении инфекции COVID-19 у взрослых в возрасте от 18 до 64 лет. Ни у одного из 44 тыс. участников клинических испытаний 3 фазы не было зафиксировано каких-либо серьезных побочных эффектов, передает CBS News.

Тем не менее, согласно данным FDA, в ходе испытаний вакцины умерло шесть человек. Четверо из них входили в группу плацебо, двое — в группу вакцины. В агентстве отмечают, что ни одна из этих смертей не была связана с проводимым исследованием. Двое испытуемых из группы вакцины скончались из-за сердечного приступа и артериосклероза.

Николай Соколов

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