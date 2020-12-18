Аптеки прогнозируют рост конкуренции среди дженериков за место на полке

Участники розничного рынка отмечают тенденцию к исключению классических поставщиков из товаропроводящей цепи. Фармпроизводители увеличивают количество прямых поставок продукции в аптечные сети. При этом конкуренция за место на полке между производителями «второго эшелона» растет.

Фармпроизводители стали наращивать прямые контакты с аптечными сетями, чтобы сэкономить на логистических издержках, что очень важно на фоне падения покупательской способности населения. Производители дженериков стали давать сетям больше возможности заработать. Об этом в ходе сегодняшнего заседания Российской Ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ) рассказал коммерческий директор УК АС «Фармия» (Воронеж) Юрий Грязнов, передает корреспондент «ФВ».

Прямые поставки лекарств в аптечные организации позволяют не только экономить на посредниках и логистических затратах, но и обеспечивать более оперативные поставки, что крайне важно в текущей эпидобстановке и на фоне увеличения спроса на отдельные позиции, прокомментировал выступление Грязнова модератор заседания, сопредседатель координационного совета РАФМ Герман Иноземцев.

На фармрынке представлено 25 тыс. SKU. Аптечная организация в состоянии обеспечить присутствие на своих полках не более 8 тыс., следовательно конкуренция за место на них будет расти, продолжил Грязнов. Региональная сеть не в состоянии отказать брендам-лидерам, потому что они генерируют трафик, иногда она даже вынуждена торговать ими себе в убыток. Значит, основная конкуренция развернется среди компаний, которые выпускают дженерики, предположил руководитель воронежской аптечной организации.

«Сегодня компании-производители второго эшелона реально стали давать аптечным сетям заработать как back, так и front-маржу», — подытожил спикер.

Высокомаржинальные товары позволили региональным сетям удержать позиции на рынке.

«Во всех основных категориях у нас уже имеются товары с высокой маржой, где мы практически на равных можем работать с дискаунтерами или федеральными игроками, — пояснил директор по развитию аптечной сети «36.6 — Здоровье» (Тверь) Акоп Варпетян. — Даже если мы вынуждены продавать отдельные позиции с низкой или отрицательной наценкой, всегда можно компенсировать выпадающие доходы благодаря другим — с высокой маржой. Так что мы уже не чувствуем того давления со стороны «федералов», которое было пару лет назад».

В сложившихся условиях выход новых препаратов на рынок выглядит крайне затруднительным. Успешный лонч случается редко, так что аптека сильно рискует, беря неизвестный товар в свой ассортимент.

«Он точно не принесет дополнительный трафик покупателей, но при этом «размоет» категорию, — считает коммерческий директор аптечной сети «36,6» Сергей Демин. — Поэтому к лончам у меня строго негативное отношение».

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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