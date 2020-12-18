Минпромторг предложил вносить в «черный список» недобросовестных интеграторов маркировки

Оператор системы маркировки товаров ЦРПТ регулярно принимает от предпринимателей жалобы на действия компаний-интеграторов, завышающих расценки на решения по внедрению маркировки. Минпромторг предложил вносить их в «черный список» и исключать из перечня интеграторов. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов в ходе XIV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

«У Центра развития перспективных технологий сегодня почти сотня частных партнеров-интеграторов, – объяснил Евтухов. – Если предприятие, которому интегратор предлагает свои услуги, обращается к нам и говорит, что предложенные цены слишком высокие, мы решаем этот вопрос с участием самого ЦРПТ. И если видим, что интегратор, что называется, решил заработать лишнее, завысить свою наценку, он попадает в «черный список» и работать дальше с внедрением маркировки не сможет».

Борьба с завышением цен на технику и решения для маркировки должна стать одним из направлений деятельности оперативных штабов в субъектах Федерации, в которые планируется включить соответствующих региональных уполномоченных. Федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов отметил, что уполномоченные смогут наладить сбор, а главное систематизацию жалоб для того, чтобы Минпромторг не утонул в потоке однотипных обращений. «Сегодня в эти штабы входят представители местных администраций и министерства, но все это – сторона государства, – констатировал Титов. – А голоса бизнеса явно не хватает».

После систематических сбоев в системе маркировки, которые вызвали дефицит лекарств, председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов. Аптеки и медучреждения могут выводить маркированные лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после того, как уведомят систему о поступивших к ним препаратах. При ввозе лекарств в Россию импортеры могут не ждать от держателей или владельцев регистрационного удостоверения на препараты подтверждения ввоза. Сведения будут автоматически подтверждаться системой путем проверки кода товара и данных участника. Это повысит скорость операций с препаратами для всех участников, так как снижает зависимость от задержек на стороне поставщиков лекарств.

Фото: Екатерина Погонцева

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