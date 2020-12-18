Sanofi не выплатила рабочим завода в США обещанные надбавки за работу в опасных условиях

Лаборантка на заводе компании Sanofi в Свифтвотере (штат Пенсильвания, США) Кортленд Дэвис, подала в суд на французского производителя и кадровую фирму Yoh Services, cообщает Fiercepharma. В апреле управляющий проектами на заводе направил Дэвис и еще 60 техническим специалистам электронное письмо с обещанием повысить заработную плату на 15% в период пандемии, сообщается в иске. Лаборантка отмечает, что обещание не было выполнено и добивается присвоения своим заявлениям статуса коллективного иска.

В письме говорилось, что надбавки к зарплате были предложены, чтобы компенсировать «повышенный риск заражения» во время пандемии.

В последующие недели технические специалисты заметили, что их зарплата не увеличилась. Они пожаловались своим менеджерам, но компания «неоднократно игнорировала» выполнение обещаний, говорится в иске.

Вместо выплаты надбавок за работу в опасных условиях, в ноябре управляющий проектами Чарльз Холлоу, нанятый Yoh, направил работникам электронное письмо от руководства. В нем руководитель поблагодарил специалистов за их работу и предложил три дополнительных дня отдыха.

«Мы искренне ценим все эти усилия», – написал представитель руководства Yoh. «Мы хотели бы поблагодарить вас за ваши усилия и помощь, насколько это возможно. Таким образом, мы награждаем каждого из вас дополнительными тремя (3) днями оплачиваемого отпуска», – добавил он.

Представитель Sanofi сказал, что компания пока не видела иск и не комментирует незавершенный судебный процесс.

В апреле Sanofi сообщила о росте продаж в первом квартале из-за пандемии, а в третьем квартале вакцины от гриппа принесли компании рекордный доход. Но на прошлой неделе Sanofi и GlaxoSmithKline заявили, что отложили запуск вакцины от COVID-19, поскольку в ходе клинических испытаний препарат оказался неспособен вызвать достаточный иммунный ответ у пожилых людей.

Николай Соколов

pharmvestnik