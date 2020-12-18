Минздрав отменил регистрацию вакцины против гемофильной инфекции

С начала декабря с российского рынка отозвано 18 лекарственных препаратов. Среди них вакцина для профилактики гемофильной инфекции типа b компании GSK.
Минздрав отменил регистрацию вакцины «Хиберикс» с регистрационным удостоверением П N015829/01 от 18.05.2009г., следует из записи в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС). Решение основано на соответствующей заявке владельца регистрационного удостоверения АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» (Россия).
Препарат предназначен для профилактики инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae тип b. Согласно ГРЛС, зарегистрирована комбинированная вакцина GSK, которая может применяться для профилактики не только гемофильной инфекции, но и дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B, полиомиелита. Еще две зарегистрированные вакцины против гемофильной инфекции также комбинированные.
Помимо вакцины, в декабре потеряли государственную регистрацию еще 17 препаратов:
- «Лейковорин Лахема», лиофилизат (П N016085/01 от 17.11.2009г.), Плива-Лахема А.О., Чешская Республика;
- «Сунвепра», капсулы (ЛП-003022 от 03.06.2015г.), Бристол-Майерс Сквибб Компании, США;
- Иринотекан Плива-Лахема, концентрат (ЛСР-005731/09 от 15.07.2009г.), ПЛИВА Хрватска д.о.о., Республика Хорватия;
- «Дафнеджин», крем вагинальный (П N015394/01 от 25.04.2012г.), Поликем С.л.р., Италия;
- «Дафнеджин», суппозитории вагинальные (П N015394/02 от 18.09.2009г.), Поликем С.л.р., Италия;
- «Перинева Ку-таб», таблетки (ЛП-002312 от 25.11.2013г.), ООО «КРКА-РУС», Россия;
- «Цисплатин-Тева», лиофилизат (П N011590/01 от 29.08.2008г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;
- «Лизиноприл-КРКА», таблетки (ЛП-000941 от 18.10.2011г.), КРКА-ФАРМА д.о.о., Республика Хорватия;
- «Небиволол Сандоз», таблетки (ЛП-001807 от 24.08.2012г.), Сандоз д.д., Словения;
- «Тонокардин», таблетки (П N014913/01 от 01.08.2008г.), ПЛИВА Хрватска д.о.о., Республика Хорватия;
- «Конвульсан», таблетки (ЛС-001695 от 13.05.2011г.), АО «Актавис», Исландия;
- «Конвульсан», таблетки диспергируемые (ЛСР-008704/10 от 25.08.2010г.), АКТАВИС ГРУПП ПТС ехф, Исландия;
- «Конвульсофин», таблетки (П N014780/01 от 29.01.2009г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;
- «Доктор Тайсс Ринотайсс Морская вода», спрей назальный (ЛС-000967 от 29.06.2010г.), Др. Тайсс Натурварен ГмбХ, Германия;
- «Гидроксиуреа», капсулы (П N012318/01 от 10.01.2012г.), Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль;
- «Гидрохлоротиазид+Эналаприл-Акрихин», таблетки (ЛП-005159 от 01.11.2018г.), Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО, Польша;
- «Доксорубицин Лахема», лиофилизат (ЛСР-006332/08 от 07.08.2008г.), Плива-Лахема А.О., Чешская Республика.
Анастасия Теслина
pharmvestnik