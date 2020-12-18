Минздрав отменил регистрацию вакцины против гемофильной инфекции

С начала декабря с российского рынка отозвано 18 лекарственных препаратов. Среди них вакцина для профилактики гемофильной инфекции типа b компании GSK.

Минздрав отменил регистрацию вакцины «Хиберикс» с регистрационным удостоверением П N015829/01 от 18.05.2009г., следует из записи в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС). Решение основано на соответствующей заявке владельца регистрационного удостоверения АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» (Россия).

Препарат предназначен для профилактики инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae тип b. Согласно ГРЛС, зарегистрирована комбинированная вакцина GSK, которая может применяться для профилактики не только гемофильной инфекции, но и дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B, полиомиелита. Еще две зарегистрированные вакцины против гемофильной инфекции также комбинированные.

Помимо вакцины, в декабре потеряли государственную регистрацию еще 17 препаратов:

Анастасия Теслина

pharmvestnik