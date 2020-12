«Рафарма» зарегистрировала препарат для лечения множественной миеломы

Фармацевтическая компания «Рафарма» (вместе с ЗАО «ФармФирма «Сотекс» составляет основу производственного сегмента ГК «Протек») 11 ноября получила регистрационное удостоверение на препарат помалидомид.

Это иммуномодулирующий противоопухолевый препарат третьего поколения, который может применяться в терапевтических схемах у пациентов с множественной миеломой с резистентностью к леналидомиду и бортезомибу.

Леналидомид и бортезомиб в комбинациях с глюкокортикостероидами и алкилирующими агентами составляют основу большинства современных схем лечения множественной миеломы. Вместе с тем для больных с двойной резистентностью к бортезомибу и леналидомиду прогноз в настоящее время неблагоприятен: медиана общей выживаемости и бессобытийной выживаемости для них составляет соответственно 9 и 5 месяцев.1

Помалидомид назначают пациентам, получившим не менее двух линий лечения с применением леналидомида и бортезомиба с прогрессированием заболевания во время последнего курса терапии либо в пределах 60 дней после его окончания.

