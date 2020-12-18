Финансовый директор ЦВ «Протек» Михаил Данилов снова вошел в рейтинг «Choiseul 100 Россия»

Финансовый директор ЦВ «Протек» Михаил Данилов вошел в рейтинг молодых экономических лидеров «Choiseul 100 Россия» — проект французского независимого аналитического центра Institut Choiseul (Институт Шуазель) и аналитического центра «Обсерво» при французско-российской торгово-промышленной палате в Москве.

Рейтинг российских лидеров стал продолжением французского ежегодного рейтинга Choiseul 100 France. Его методология включает оценку личных достижений, вклад в модернизацию экономики России и потенциал кандидата. В «Choiseul 100 Россия» вошли представители Москвы и Санкт-Петербурга, а также других регионов страны, включая Ростов, Краснодар, Норильск, Пермь, Казань, Владивосток и др.

Проект направлен на развитие деловых связей и обмен опытом российских успешных предпринимателей, экспертов и менеджеров крупных компаний и организаций с коллегами – представителями рейтинга Choiseul во Франции.

В 2019 году Михаил Данилов также вошел в список ТОР-100 молодых экономических лидеров России в рамках проекта «Choiseul 100 Россия».

Источник: ГК «Протек»

pharmvestnik