Путин связал дефицит лекарств с проблемами в логистике

Промышленность отреагировала на вызовы COVID-19, дефицит лекарств вызван проблемами логистики, считает президент.

Дефицит лекарств в стационарах и аптеках это логистические недочеты, промышленность справилась с задачами, которые поставил COVID-19. Об этом заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 17 декабря.

«Это проблема логистики, несвоевременных закупок, доставок, а в целом промышленность среагировала», — сказал президент. Вопрос журналиста также касался введения маркировки лекарств, но Путин не упомянул СМДЛП.

В середине ноября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил, что ситуация с наличием лекарств в аптеках улучшается после резкого роста спроса. По его словам, производители максимально увеличили производственные мощности. Мантуров также добавил, что объем потребления лекарств в России вырос в 15 раз.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 18 ноября на заседании палаты регионов заявила, что дефицит лекарств отчасти был связан с маркировкой, но после оперативного решения правительства эта причина исключена. По ее словам, сбои в поставках лекарственных средств связаны с безответственностью региональных властей.

3 декабря министр Минздрава Михаил Мурашко рассказал о мерах по сокращению лекарственного дефицита. По его информации, объем поставок азитромицина в ноябре увеличен практически на 200%, фавипиравира и умифеновира – на 300%, при этом в ряде регионов сохраняется недостаток фавипиравира. Несмотря на увеличение объемов поставок противосвертывающих и гормональных препаратов, дефицит сохраняется. Минздрав совместно с Минпромторгом отрабатывает дополнительное снабжение из-за рубежа.

Фото: kremlin.ru

Илья Калашников

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