Сеть «36,6» привлекла 9 млрд рублей за счет размещения акций в рамках допэмиссии

Аптечная сеть «36,6» привлекла около 9 млрд руб. за счет продажи дополнительных акций по преимущественному праву. Акционеры сети приобрели 736 690 428 акций компании.

Акционеры сети «36,6» приобрели 736 690 428 дополнительных акций организации по цене 12 руб. 20 коп. за бумагу. Информация об этом появилась в центре раскрытия корпоративной информации.

24 ноября Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск 1 622 403 848 акций ПАО «Аптечная сеть «36,6». 8 декабря совет директоров сети определил стоимость акций компании в рамках их допвыпуска.

Преимущественным правом выкупа обладали акционеры, внесенные в реестр 3 августа 2020 года, для них цена акции составила 12 руб. 20 коп. В период срока действия преимущественного права (с 26 ноября по 7 декабря) в сеть поступило 17 заявлений. На продаже 736 690 428 акций приоритетным покупателям сеть смогла привлечь почти 9 млрд руб.

Оставшиеся к размещению 885 713 420 акций могут быть приобретены по цене 13 руб. 55 коп. за бумагу по открытой подписке. В случае продажи этих акций сеть сможет привлечь еще 12 млрд руб.

Руслан Мавлиханов

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