Беднейшие страны мира могут остаться без вакцин от COVID-19 из-за ошибок ВОЗ

Несколько миллиардов человек в странах со средними и низкими доходами могут остаться без вакцин из-за проблем, которые испытывает ВОЗ со своей программой вакцинации, сообщает Reuters.

Совместная программа ВОЗ и альянса Gavi под названием COVAX направлена на обеспечение вакцинами от коронавируса людей в странах с низкими доходами. В рамках проекта планируется поставить как минимум 2 млрд доз вакцины к концу 2021 года. Предполагается охватить 20% наиболее уязвимых слоев населения в 91 стране со средними и низкими доходами, в основном в Африке, Азии и Латинской Америке.

«Риск неудачи запуска программы COVAX очень высок», — говорится во внутреннем отчете Gavi.

В одном из документов указывается, что наибольший риск для программы связан с пунктом в контрактах на поставки, который позволяет странам не закупать вакцины, забронированные для них через COVAX. То есть, отмечают аналитики, потенциальный спрос в этих странах может не совпадать с количеством предназначающихся для них вакцин. Страны могут отказаться от препаратов, если им удастся приобрести вакцины на более выгодных условиях.

Кроме того, AstraZeneca, Novavax и Sanofi, с которыми COVAX заключила соглашение о поставках 400 млн доз, столкнулись с задержками в ходе испытаний, что может отодвинуть регистрацию их вакцин до второй половины 2021 года или позже.

Это также может увеличить стоимость вакцин для COVAX. Согласно одному из документов, бюджет программы сформирован на основании средней стоимости дозы вакцины в 5,20 долл.

Вакцины Pfizer и Moderna, которыми можно заменить отложенные препараты, стоят от 18,40 до 19,50 долл. за дозу и от 25 до 37 долл. за дозу соответственно. COVAX ведет переговоры с обеими компаниями с намерением получить вакцины по более низким ценам, но для этих препаратов все равно требуются специальные условия хранения и поставок.

Николай Соколов

pharmvestnik