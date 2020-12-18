ГК «Ростех» вывела на рынок локализованные УЗИ-сканеры экспертного класса

ГК «Ростех» получила регудостоверение на локализованные на мощностях АО «Калугаприбор» УЗИ южнокорейской Samsung Medison под брендом «Рускан-65» и «Рускан-65М». Носителем РУ с 9 декабря 2020 года стало московское НПО «Сканер». Как ранее сообщали в госкорпорации, мощность производства составит до 3 тысяч аппаратов в год. ГК «Ростех» получила регудостоверение на локализованные на мощностях АО «Калугаприбор» УЗИ южнокорейской Samsung Medison под брендом «Рускан-65» и «Рускан-65М». Носителем РУ с 9 декабря 2020 года стало московское НПО «Сканер». Как ранее сообщали в госкорпорации, мощность производства составит до 3 тысяч аппаратов в год.

Аппараты УЗИ «РуСкан 65» и «РуСкан 65М», как утверждают их производители, стали первыми отечественными УЗИ-сканерами экспертного класса с российским программным обеспечением. В «Ростехе» намерены выйти с новым медоборудованием на госзакупки по переоснащению медучреждений по программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Соглашение о локализации производства ультразвуковых сканеров Samsung Medison было подписано в 2017 году. Проект реализуется холдингом «Швабе» (входит в ГК «Ростех») и НПО «Сканер», оборудование выпускается на мощностях завода «Калугаприбор» концерна «Автоматика».

В апреле 2018 года была локализована пилотная линейка выпускаемого оборудования из трех моделей: «РуСкан 50», «РуСкан 60» и «РуСкан 60 new». За два года «Ростех» поставил УЗИ-сканеры в клиники Москвы, Тулы, Владивостока, Великого Новгорода, Татарстана, Нижегородской, Тюменской, Московской областей и других регионов. Госкорпорация намеревалась занять до 20% российского рынка аппаратов УЗИ.

В июне 2019 года УЗИ-сканеры вошли в протекционистский перечень «Третий лишний», в декабре 2020 года – в минимальные доли госзаказа по 44-ФЗ и 223-ФЗ на уровне 60% в 2021 году.

НПО «Сканер», по данным СПАРК-Интерфакс, появилось в 2006 году как совместное предприятие Samsung Medison и ООО «Сканер.ру». В настоящее время совладельцами компании значатся «граждане России». В 2019 году СП выручило 153,6 млн рублей, чистая прибыль составила 18,7 млн рублей. АО «Калугаприбор» через АО «Концерн Автоматика» принадлежит ГК «Ростех». Выручка компании в 2018 году составила 2,2 млрд рублей, чистая прибыль – 156,6 млн рублей.

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