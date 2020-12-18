«ПРОМИС» выпустил 2 млн промаркированных упаковок для лекарственных препаратов

Старт любого масштабного проекта не может пройти идеально, и перевод фармацевтического рынка на работу с маркировкой не является исключением. Для того, чтобы наладить процесс нанесения DataMatrix кода на своем производстве, необходимо не только специальное оборудование, но и подготовка квалифицированного персонала. С этим неизбежно связаны временные, финансовые затраты, а также необходимость вносить изменения в бизнес-процессы.

Весной 2020 года АО «ПРОМИС» предложило российским фармпроизводителям выгодное решение, позволяющее получить вторичную упаковку, промаркированную на полиграфическом производстве и готовую к агрегации с помощью IТ-решения ПроСалекс Мark2D. Осенью, после успешного пилотного проекта, четыре фармкомпании ввели в оборот первые партии лекарственных препаратов с 2D-кодом. В настоящее время уже выпущено более 1 млн 953 тысяч промаркированных пачек.

Как рассказала заместитель генерального директора ООО «Восток» Надежда Змеева, ее компания ввела в оборот уже несколько серий лекарственных препаратов с применением картонной упаковки, промаркированной на полиграфическом производстве.

«Работать с нанесенной на пачку маркировкой очень удобно, поскольку это значительно сокращает брак. С помощью сервиса наша компания отсканировала и ввела в оборот 30 000 упаковок. Но при выгрузке отчетов в систему МДЛП не обошлось без проблем — мы не провели агрегацию коробов в паллеты, поэтому отгрузка заняла много времени. Однако на всех этапах нас сопровождала служба технической поддержки АО «ПРОМИС». Долго ожидали выгрузку из МДЛП в АИС «Выборочный контроль» Росздравнадзора. В конце концов все благополучно завершилось и наш препарат уже лежит на полках аптек», — рассказала Надежда Змеева.

Воспользовалась IT-решением ПроСалекс Мark2D и компания «Фармцентр ВИЛАР». С его помощью уже выпущены и введены в оборот более 200 000 упаковок, промаркированных 2D-кодом. Как отметил кандидат фармацевтических наук, директор по производству «Фармцентр ВИЛАР» Павел Крутов, программное обеспечение уровня L3 позволило в течение месяца организовать сериализацию маркированной продукции на предприятии.

«Изначально мы выпустили серию, которая была экспериментальной — 10 000 упаковок. В данный момент выпущено более 200 000 пачек с 2D-кодом. Эти лекарства введены в оборот, и мы уже заказали третий тираж. Печать значительно упрощает нам работу, так как мы получаем упаковку с уже готовым DataMatrix кодом, а значит нет нужды в целом участке производства, связанном с нанесением 2D-кода на упаковку», — прокомментировал Павел Крутов.

IТ-решение ПроСалекс Мark2D позволяет успешно решать задачи по маркировке как небольшим компаниям, так и крупным фармпроизводителям при производстве лекарств небольшими сериями — от 2 000 до 50 000 шт. Особенно выгодно такое решение там, где есть ручная фасовка, заверяет генеральный директор АО «ПРОМИС» Евгений Слиняков.

«Сегодня все компании считают повышение эффективности одной из своих ключевых целей. Если фармкомпания фасует лекарства сериями до 50 000 штук, то выгоднее выполнить фасовку лекарств вручную. Даже фармкомпании, у которых есть скоростные фасовочные линии, периодически фасуют небольшие серии ЛП ручным способом. Наилучшим решением при этом станет заказ вторичной картонной упаковки с уже нанесенным 2D-кодом. В итоге, исполняя заказы фармкомпаний, мы также повышаем и эффективность работы наших заказчиков» , — отметил Евгений Слиняков.

Программное обеспечение «ПроСалекс» также станет хорошей альтернативой при наличии проблем с нанесением маркировки на оборудовании по сериализации и агрегации, так как ПО уже интегрировано с оборудованием для маркировки лекарств ведущих производителей.

promis.ru

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