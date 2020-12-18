В России разрабатывается 26 вариантов вакцин от COVID-19

Россия разрабатывает 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных центрах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В России на сегодняшний день разрабатывается 26 вариантов [вакцин от коронавируса] в 17 научных организациях», — сказала она на встрече руководителей ведомств стран БРИКС, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Как сообщила Попова, пострегистрационные испытания вакцины «Эпиваккорона» новосибирского центра «Вектор» на 150 добровольцах старше 60 лет завершаются. «Сегодня заканчиваются клинические исследования по использованию этой вакцины для лиц старше 60 лет», — заявила глава Роспотребнадзора.

Попова также сообщила, что Россия поставила более 1,5 млн тестов на определение коронавирусной инфекции в 45 стран. «Мы продолжаем поставлять на безвозмездной основе тест-системы российского производства в различные страны мира. На сегодняшний день передано уже более 1,5 млн [тест-систем] в 45 государств», — сказала она.

gmpnews