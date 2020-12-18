Госкомиссия приняла решение о проведении эксперимента по маркировке БАДов

Эксперимент по маркировке биологически активных добавок (БАД) пройдет в России, такое решение приняла госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

«По БАДам было принято решение на государственной комиссии [по противодействию незаконному обороту промышленной продукции]. Они считают, что там большая проблема, поэтому тоже будет проводиться эксперимент», — сказал Евтухов.

Он подчеркнул, что это не значит скорого введения маркировки. «Эксперимент проводится не день, не два, не месяц, не неделю. По лекарствам было больше трех лет, мы три раза откладывали внедрение, по молочке тоже достаточно долго. Минимум год-полтора проходит эксперимент», — сказал он.

Единая национальная система маркировки и отслеживания товаров будет создана в России к 2024 году, оператором системы маркировки является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Замглавы Минпромторга отметил, что эта система является прогрессивной. «Это очень сложная система с точки зрения IT-технологий, искусственного интеллекта, это одна из самых совершенных систем в мире. Во всяком случае, еще нигде, ни в одной стране такая система прослеживания всех товаров по всем группам не создавалась», — сказал Евтухов.

Он пояснил, что система работает с большими массивами данных, использует машинное обучение.

«И, конечно, инвестиции, которые сегодня в эту систему вкладываются частным партнером. Вы знаете, что у нас государственно-частное партнерство, и огромное, именно поэтому государство отказалось от идеи делать это за свой счет. Был призван частный партнер, инвестиции за ближайшие 6 лет должны составить более 220 млрд рублей только в саму эту систему, в саму программу», — сказал замминистра.

gmpnews