Moderna списала 400 тыс. доз вакцины от COVID-19 из-за проблем на производстве

Американская фармацевтическая компания Moderna забраковала 400 тыс. доз своей вакцины от COVID-19 вследствие обнаруженной проблемы с фильтрацией в ходе производства. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам главы государственной программы по разработке вакцины от COVID-19 Operation Warp Speed Монсефа Слауи, забракованная партия вакцин еще не была расфасована по флаконам к моменту их браковки. Они были частью партии из 1,4 млн доз вакцин.

Тем не менее представитель компании сообщил, что инцидент не стал катастрофической помехой для производства. Moderna по-прежнему продолжает стремиться к своей цели выпустить 20 млн доз вакцины в этом месяце, от 85 млн до 100 млн доз в первом квартале 2021 года и от 500 млн до 1 млрд доз к концу 2021 года.

Как отметил Слауи, проблема фильтрации лишь говорит о том, что производителям вакцин следует следить внимательнее за этапами своего производства и решать все проблемы в режиме реального времени. Он также добавил, что создание мРНК-вакцин – это сложный производственный процесс, поэтому неудивительно, что возникли проблемы. Слауи поделился своим опытом работы в качестве главы отдела по вакцинам в компании GlaxoSmithKline, рассказав, что похожие ситуации происходили и тогда, и подчеркнув, что все должно пойти «гладко», без какого-либо вреда производству.

Сотрудники Moderna поделились, что компания опережает график цепочки поставок. Это хорошо и плохо одновременно, поскольку, как утверждается, флаконы с вакциной иногда «некуда положить».

Для расширения своего производства Moderna заключила соглашения со шведской биотехнологической компанией Lonza Group AG, американским фармацевтическим производителем Catalent, которая ответственна за помещение вакцин во флаконы для дальнейшего распространения, испанской компанией Laboratorios Farmacéuticos Rovi, заполняющей флаконы вакциной за пределами США, и компанией SiO2, которая изготавливает флаконы.

Матричные РНК-вакцины, которые производит Moderna, – это новый тип вакцины для защиты от инфекционных заболеваний. Чтобы вызвать иммунный ответ, во многих вакцинах используются ослабленные или инактивированные микроорганизмы. В мРНК-вакцинах все иначе. Они буквально «учат» наши клетки, как вырабатывать белок (или даже его часть), который запустит иммунную реакцию внутри нашего организма. Иммунный ответ, который способствует выработке антител, защищает нас от заражения при попадании вируса в наш организм. Такая же технология используется в вакцине Pfizer и BioNTech, которая уже получила разрешение на экстренное применение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и начала распространяться среди населения. В настоящее время FDA активно рассматривает вопрос об одобрении вакцины Moderna.

Также стало известно, что Pfizer и Moderna получили от правительства США иммунитет от привлечения к юридической ответственности за возникновение у пациентов побочных реакций от их вакцин.

Владимир Заболотских

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