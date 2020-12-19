«ФАРМА СОФТ» не смогла доказать невиновность в создании картеля

В очередном споре с Пермским УФАС поставщик лекарств «ФАРМА СОФТ» не смог доказать неправоту антимонопольного органа. Арбитражный суд Пермского края согласился с доводами территориального органа о наличии в действиях истца признаков картеля.

Арбитражный суд Пермского края оставил без удовлетворения иск компании «ФАРМА СОФТ» к территориальному управлению ФАС. Он счел доказанным факт заключения картельного соглашения, следует из решения от 17 декабря, которое опубликовано в системе «Мой арбитр».

УФАС обвиняет «ФАРМА СОФТ» в заключении антиконкурентных соглашений с компаниями «Перфармация» и «РТКС». Доказательства по разным делам идентичные: схожие заявки на торгах, подача их с одного и того же ip-адреса, минимальное снижение цены по сравнению с НМЦК, наличие тесных деловых отношений между компаниями. Однако решения суды выносят разные: в пользу то истца, то ответчика. Так, в июне суд согласился с доводами фирмы «ФАРМА СОФТ», что она не могла снизить цену еще больше, так как тогда ей пришлось бы работать в убыток, а в сентябре отменил штраф в 11,9 млн руб.

Однако в этот раз Арбитражный суд признал правоту антимонопольного органа. Решение суда не вступило в силу и с учетом предыстории взаимоотношений между регулятором и организацией, вероятно, будет обжаловано.

Отличительной особенностью согласованных действий, запрет на которые установлен статьей 11.1 «Закона о защите конкуренции», является лишь реальное наступление негативных последствий, описанных в пунктах 1—5 части 1 названной статьи. И если в материалах дела УФАС этот факт доподлинно не доказан, то говорить о картеле не приходится. Об этом не так давно напомнил участникам процесса Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, который признал решение антимонопольного органа в отношении нескольких участников фармрынка необоснованным.

Екатерина Погонцева

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