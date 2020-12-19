Аптеки «36,6» привлекли более 11 млрд рублей благодаря допэмиссии

Аптечная сеть «36,6» разместила допвыпуск акций. Из 1,6 млрд акций в итоге размещено 992 190 428 ценных бумаг на сумму 11,5 млрд руб.

ПАО «Аптечная сеть «36,6» 18 декабря объявило о размещении дополнительных 992 190 428 акций. Всего компания планировала разместить 1 622 403 848 ценных бумаг. Таким образом, выкуплено более 60% акций от запланированного объема ценных бумаг.

По открытой подписке приобретено 185,5 тыс. акций ПАО «Аптечная сеть «36,6» по цене 13,55 руб. за бумагу. Сумма привлеченных средств составила 2,5 млрд руб.

Как сообщал «ФВ», ранее компания объявила о размещении 736 690 428 допакций по преимущественную праву по цене 12 руб. 20 коп. за бумагу на сумму 8,98 млрд руб.

Общая сумма, привлеченная благодаря допэмиссии, составила почти 11,5 млрд руб.

Предыдущая допэмиссия была в июне 2019 года. Тогда было размещено 4,38 млрд акций, или почти 73% от запланированного объема, и привлечено 22,1 млрд руб. В результате размещения акций в число акционеров вошел независимый инвестиционный фонд Altus Capital Pharmacy Retail 1 Limited (29,97%).

В ноябре 2020 года стало известно, что доля компании Altus Capital в ПАО «Аптечная сеть «36,6» снижена с 29,97 до 17,46%.

Елена Калиновская

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