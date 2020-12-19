Аптеки обвинили дистрибьюторов в навязывании неликвида к закупкам востребованных препаратов

Альянс фармацевтических организаций (АФА) направил письмо (есть в распоряжении «ФВ») на имя председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко о негативных последствиях внедрения системы маркировки. Аптечные организации убеждены, что дистрибьюторские компании используют аптеки, чтобы решить возникшие из-за системы проблемы.

О чем заявили аптеки

В своем обращении альянс заявляет о том, что дистрибьюторы пытаются решить проблемы, возникшие из-за маркировки, за счет аптечных организаций.

Как следует из обращения, дистрибьюторы стремятся в первую очередь обеспечить лекарственными препаратами из Перечня ЖНВЛП те регионы, где выше оптовые надбавки.

Также компании пользуются необходимостью аптек соблюдать требования по наличию минимального ассортимента лекарств, уверены аптеки. «Поставка таких ЛП осуществляется дистрибьюторами лишь при заказе иных товаров аптечного ассортимента», – заявляет альянс. «Такие же действия по навязыванию неликвидного товара распространяются на закупки и других лекарственных препаратов, находящихся в дефектуре».

Аптечные организации также сообщили о том, что многие региональные дистрибьюторы в одностороннем порядке изменили систему оплаты поставляемых в аптечные организации дефицитных товаров с «постоплаты на предоплату».

Информацию о действиях дистрибьюторов подтвердили в сети «Фармленд». Компании действительно выдвигают аптекам новые требования, пользуясь условной монополией на поставку дефицитных товаров, рассказала «ФВ» генеральный директор сети Аделя Кальметьева.

По ее словам, если дефектурные препараты из Перечня ЖНВЛП и появляются в прайсах поставщиков, то только в тех регионах, где выше предельно допустимые оптовые надбавки. Кроме того, некоторые поставщики отпускают такие препараты только с нагрузкой в виде неходового товара, отметила она.

Что касается перехода на предоплату, то самые популярные препараты уже давно закупаются таким образом, заявили в сети.

Что говорят дистрибьюторы

Как рассказали «ФВ» в ООО «ФК Гранд Капитал», сейчас все проблемы в плоскости маркировки возникают исключительно на стороне производителей. «Аптеки получили возможность работать в уведомительном режиме. Таким образом, проблема поставок в аптеки не может быть связана с маркировкой», – пояснил генеральный директор компании Денис Ременяко.

Он также прокомментировал поставку дефектурных препаратов в регионы с высокими надбавками. По словам Ременяко, в распределении товаров между регионами значение имеет только объем отгрузок филиала в общем объеме отгрузок компании. «Процент оптовых надбавок не влияет на распределение товаров. Один филиал может обслуживать несколько регионов с разными надбавками», – подчеркнул он.

Говоря о заявлении аптек про навязывании неликвидного товара, Ременяко отметил, что в «ФК Гранд Капитал» отдают приоритет тем клиентам, которые регулярно работают с максимальным ассортиментом. «Перекупщики, пытающиеся в кризис разово закупить дефицитный ассортимент в надежде нажиться, получают отказ», – заявил он.

Вопрос перехода на «предоплату» не касается компании, поскольку 90% отгрузок «ФК Гранд Капитал» имеют финансовое обеспечение – для таких клиентов условия не менялись. С 1 января 2021 года в компании не будут отгружать товар по необеспеченным контрактам, резюмировал Ременяко.

В «Катрен» заявили, что перечисленные утверждения аптечных организаций к компании не относятся. «Относительно позиции других дистрибьюторов ничего сказать не могу», – отметил директор по маркетингу АО «НПК Катрен» Игорь Чуднов.

Руслан Мавлиханов

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