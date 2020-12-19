Правоохранительные органы не обращались к J&J по делу о взятке чиновнице челябинского Минздрава

В Челябинской области задержали чиновницу местного Минздрава за получение взятки. По данным источников региональных СМИ, за полученные деньги подозреваемая передала сотруднику J&J данные о больных СМА в регионе. В компании сообщили, что никаких запросов от правоохранительных органов к ним не поступало, но J&J готова сотрудничать со следствием при необходимости.

Компания Johnson & Johnson готова тесно сотрудничать с органами власти и предоставить всю необходимую информацию, сообщили «ФВ» в пресс-службе компании в ответ на запрос по делу о задержании начальника управления лекарственного обеспечения челябинского Минздрава Арины Устюговой. В компании уточнили, что пока никаких запросов к ним не поступало. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Устюгова получила более 500 тыс. руб. от сотрудника J&J в обмен на данные о больных спинальной мышечной атрофией в регионе.

В чем дело

О возбуждении уголовного дела в отношении начальника отдела Минздрава Челябинской области, подозреваемой в совершении преступления по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки), местное управление Следственного комитета сообщило 16 декабря. По версии следствия, 15 декабря подозреваемая была задержана при получении взятки суммой более 500 тыс. руб. «от представителя коммерческой организации». При этом деньги предназначались «за предоставление персональных данных лиц, а также общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности», указывали в СК.

О том, что речь идет именно об Устюговой, сообщили региональные СМИ, в том числе портал 74.RU со ссылкой на первого вице-губернатора Челябинской области Ирину Гехт.

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По данным источников 74.RU и Znak.com, Устюгова получила взятку от менеджера компании Johnson & Johnson, отвечающего за работу компании на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В обмен на 509 тыс. руб. чиновница передала представителю фармкомпании конфиденциальную информацию с персональными данными пациентов со СМА, уточнили источники.

Источник Znak.com пояснял, что информация о больных СМА представителю J&J нужна была для понимания объемов закупки и поставки лекарства, которое затем выкупит Минздрав Челябинской области для обеспечения больных. Всего в регионе, по данным издания, 21 пациент со СМА.

Znak.com со ссылкой на заместителя прокурора Центрального района Александра Тюлюнова сообщил, что Устюгова признала вину, и ее заключили под домашний арест. «Суд при удовлетворении ходатайства учел данные о личности, наличие ребенка, постоянного места жительства на территории Челябинска, а также обстоятельства дела», – сообщил Тюлюнов.

В пресс-службе Johnson & Johnson «ФВ» уточнили, что о ситуации в Челябинске компании стало известно из публикаций в СМИ. «На данный момент мы не получали запросов из органов власти, мы также не получили достаточную информацию от нашего сотрудника. «Джонсон & Джонсон» придерживается самых высоких этических стандартов, прозрачно ведет бизнес, соблюдая все необходимые правила и требования. Мы готовы тесно сотрудничать с соответствующими органами власти, чтобы предоставить дополнительную информацию или иные данные при необходимости», – уточнили в пресс-службе.

Маргарита Грошева

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