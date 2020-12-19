«Вектор» заявил об эффективности своей вакцины от ВИЧ

Первая фаза клинических испытаний вакцины «Вектора» от ВИЧ показала высокую эффективность. Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, клинические исследования вакцины «КомбиВИЧвак» будут продолжаться до конца 2021 года.

Вакцина от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), разработанная научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, способна вырабатывать антитела к вирусу, что подтвердилось в ходе первой фазы клинических испытаний у 100% добровольцев, пишет «Интерфакс».

«ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100% добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы, – у 80%», – сказали агентству в «Векторе».

В центре уточнили, что первая фаза клинических исследований вакцины «КомбиВИЧвак» проводилась в 2011 году, и они подтвердили, что «вакцина является безопасной, не вызывает побочных эффектов и индуцирует ВИЧ-специфический гуморальный и клеточный ответ».

В настоящий момент в «Векторе» на платформе «КомбиВИЧвак» разработан усовершенствованный вариант вакцины – «КомбиВИЧвак-Ново». Ее эффективность против ВИЧ может быть определена в дальнейших клинических исследованиях.

Впервые о том, что в России разработана вакцина от ВИЧ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова 1 декабря.

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, разрешение на клинические исследования вакцины «КомбиВИЧвак» было выдано в 2013 году, они будут продолжаться до конца 2021 года.

Испытания проводятся на 240 добровольцах в двух медорганизациях – медсанчасти ФМБА и инфекционном центре, оба учреждения находятся в Новосибирской области.

В «Векторе» сообщили, что профилактическая вакцина против ВИЧ/СПИДа является полиэптопной, то есть содержит небольшие фрагменты основных вирусных белков, которые являются высококонсервативными для трех субтипов ВИЧ-1 (А, В и С).

«Преимущества полиэптопных вакцин в том, что они включают в себя только необходимые для формирования специфического иммунитета фрагменты вирусных белков, не содержат в своем составе полноразмерных структур вируса, которые могут являться факторами патогенности и/или могут ингибировать формирование протективного иммунитета или стимулировать развитие аутоиммунных реакций», – уточнили в научном центре.

Разработчики отмечают, что активность антител в новом варианте вакцины «Вектора» от ВИЧ в десять раз выше, чем в исходном.

«Для завершения разработки вакцины «КомбиВИЧвак» необходимо проведение клинических исследований, а также регистрация вакцины в Российской Федерации», – заявили в «Векторе».

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