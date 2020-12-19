Александр Кондратьев ушел из ГК «АСНА»

Александр Кондратьев, который более семи лет занимал пост управляющего партнера ГК «АСНА», сегодня официально заявил о своем выходе из компании.

Александр Кондратьев на протяжении 7 лет занимался развитием бизнеса «АСНА», в которую сейчас входит более 10 тысяч аптек, на посту управляющего партнера. 16 декабря стало известно о сделке «АСНА» с Газпромбанком. Банк получает миноритарную долю в компании. При этом компанию покинул управляющий партнер Александр Кондратьев. Вчера он попрощался с коллективом компании.

В разговоре с «ФВ» Кондратьев сказал, что в 2021 году планирует заняться развитием собственного бизнеса. По его словам, работа в ГК «АСНА» дала ему многое. Самое ценное – это принять участие в построении компании, состоящей из более 10 тысяч аптек в РФ и 3 странах СНГ, и доказать самому себе и всем, кто не совсем верил в эту историю в самом ее начале, что это хорошая идея.

Оксана Баранова

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