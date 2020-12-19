Pfizer локализует на площадке «Фармстандарта» производство онкологических препаратов

Pfizer и «Фармстандарт» подписали соглашение о контрактном производстве препаратов для лечения онкологических заболеваний. Выпуск первых коммерческих серий ожидается в 2024 году.

Компании Pfizer и «Фармстандарт» подписали соглашение о контрактном производстве на заводе «Фармстандарт-УфаВИТА» в Башкирии препаратов для лечения рака молочной железы, легкого и почки, а также хронического миелолейкоза. «Фармстандарт-УфаВИТА» будет оказывать партнеру услуги по наработке продукта. Выпуск первых коммерческих серий ожидается в 2024 году. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний, который поступил в редакцию.

Партнеры приступают к технологическому трансферу, включающему закупку оборудования, реконструкцию производственного участка, перенос технологии и методов анализа, запуск коммерческого производства. В рамках проекта планируется локализация производства полного цикла четырех препаратов в 8 дозировках. Партнеры рассчитывают выпускать 2 млн таблеток и капсул в год.

Локализуемые препараты присутствуют в Перечне ЖНВЛП. В «Фармстандарте» «ФВ» уточнили, что речь идет о препаратах палбоциклиб, акситиниб, бозутиниб и кризотиниб.

В сентябре сообщалось, что «Фармстандарт» будет заниматься локализацией и дистрибуцией в России препарата ремдесивир производства Gilead Sciences.

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