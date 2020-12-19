Оксана Мелехова вернулась в Минздрав Пермского края на должность замминистра

Бывший министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, покинувшая пост 16 ноября 2020 года, вернулась в ведомство в качестве заместителя министра. Мелехова была главой министерства с 2019 года. До этого – в 2018 году – она также работала в должности замминистра.

По данным издания «Коммерсантъ Прикамье», бывший министр Мелехова заняла ставку, на которой работал замминистра Михаил Суханов. Его назначили главным врачом в Пермской ГКБ им. М.А. Тверье.

Министром здравоохранения Пермского края вместо Оксаны Мелеховой в ноябре 2020 года была назначена главврач Пермской ГКБ им. С.Н. Гринберга Анастасия Крутень, которая также возглавляла региональный Минздрав с 2012 по 2015 год. Сообщалось, что смена руководства ведомства произошла на фоне проблем с долгим ожиданием «скорых» и нехваткой лекарств для больных коронавирусной инфекцией в регионе.

«Был достаточно серьезный отбор. Помимо традиционных собеседований, каждый, кто попал в состав нового правительства, прошел тестирование, беседы с психологом – мы анализировали эту информацию. Важно, чтобы на должности министров и зампредов пришли люди, которые, помимо того что являются профессионалами и обладают нужными навыками, были готовы в том числе к эмоциональным нагрузкам, потому что работа в нынешних условиях тяжелая», – резюмировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В октябре 2020 года Оксана Мелехова отмечала, что возникшая ситуация с ростом очередей из машин скорой помощи перед КТ-центрами, высокая загруженность бригад и, как следствие, увеличение времени ожидания приезда «скорой» произошли не из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а в связи с тем, что звонки для вызова врача на дом или неотложной медпомощи ошибочно перенаправлялись на скорую помощь, а также была нарушена маршрутизация на КТ.