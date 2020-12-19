Изменилась стоимость инспектирования на соответствие GMP производителей ветпрепаратов

Минюст зарегистрировал 16 декабря 2020 года (№ 61505) приказ Россельхознадзора от 07.10.2020 № 1078, которым утверждается методика расчета предельного размера платы за оказание услуги по инспектированию производителей ветеринарных препаратов, производство которых осуществляется за пределами России, на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP). Документ опубликован на официальном сайте правовой информации publication.pravo.gov.ru.

Утвержденным документом признается утратившим силу приказ Россельхознадзора от 25 ноября 2016 г. № 865.

Методика определяет порядок расчета размера платы за оказание услуги по инспектированию производителей лекарственных средств для ветеринарного применения, производство которых осуществляется за пределами Российской Федерации, на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики в целях выдачи заключений о соответствии производителя лекарственных средств для ветеринарного применения требованиям правил надлежащей производственной практики.

Услуга оказывается за счет средств производителя лекарственных средств для ветеринарного применения, производство которых осуществляется за пределами Российской Федерации, или его уполномоченного представителя.

Согласно представленному расчету, предельный размер платы за оказание услуги по инспектированию будет 4,85 млн рублей (с учетом командировочных и НДС — 20%). Ранее предельная стоимость инспектирования составляла 3,53 млн рублей (с учетом НДС — 18%).

Пересмотр размера платы осуществляется один раз в год с 1 апреля текущего финансового года.

gmpnews