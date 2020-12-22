Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов для лечения высокозатратных нозологий

Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), Х (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

– Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 861 943 575,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.01.2021

– Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 943 443 925,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.01.2021.

– Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 37 617 914,40 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 32 871 746,93 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Циклоспорин, капсулы и/или капсулы мягкие, 50 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 18 562 800,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Циклоспорин, раствор для приема внутрь 100 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 15 028 398,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Циклоспорин, капсулы и/или капсулы мягкие, 25 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 28 152 750,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Циклоспорин, капсулы и/или капсулы мягкие, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 570 595,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Такролимус, капсулы, 5 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 430 156,64 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Такролимус, капсулы, 1 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 61 227 751,84 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Этанерцепт, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 10 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 194 916,80 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Микофеноловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой и/или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 180 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 73 113 695,85 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Микофеноловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой и/или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 360 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 450 823 295,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13 .01.2021.

– Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 4 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 84 192 566,15 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Адалимумаб, раствор для подкожного введения, 40 мг/0,4 мл, 0,4 мл и/или 40 мг/0,8 мл, 0,8 мл, и/или 100 мг/мл, 0,4 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 14 825 957,94 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 643 521 078,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13 .01.2021.

– Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 — 1500 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 742 949 550,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13 .01.2021.

– Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 — 1500 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 706 690 125,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13 .01.2021.

– Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 585 327 187,50 руб.

Прием заявок заканчивается: 13 .01.2021.

– Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 903 234 750,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.01.2021.

– Терифлуномид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 14 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 922 040 638,56 руб.

Прием заявок заканчивается: 20.01.2021.

Елена Сидорова

pharmvestnik