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Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов для лечения высокозатратных нозологий

Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов для обеспечения лиц, страдающих заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения.

Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), Х (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

– Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 861 943 575,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.01.2021

– Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 943 443 925,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.01.2021.

– Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 37 617 914,40 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 32 871 746,93 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Циклоспорин, капсулы и/или капсулы мягкие, 50 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 18 562 800,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Циклоспорин, раствор для приема внутрь 100 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 15 028 398,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Циклоспорин, капсулы и/или капсулы мягкие, 25 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 28 152 750,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Циклоспорин, капсулы и/или капсулы мягкие, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 570 595,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Такролимус, капсулы, 5 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 430 156,64 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Такролимус, капсулы, 1 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 61 227 751,84 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Этанерцепт, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 10 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 194 916,80 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Микофеноловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой и/или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 180 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 73 113 695,85 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Микофеноловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой и/или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 360 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 450 823 295,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13 .01.2021.

– Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 4 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 84 192 566,15 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Адалимумаб, раствор для подкожного введения, 40 мг/0,4 мл, 0,4 мл и/или 40 мг/0,8 мл, 0,8 мл, и/или 100 мг/мл, 0,4 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 14 825 957,94 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.12.2020.

– Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 643 521 078,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13 .01.2021.

– Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 — 1500 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 742 949 550,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13 .01.2021.

– Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 — 1500 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 706 690 125,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13 .01.2021.

– Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 585 327 187,50 руб.

Прием заявок заканчивается: 13 .01.2021.

– Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 903 234 750,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.01.2021.

– Терифлуномид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 14 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 922 040 638,56 руб.

Прием заявок заканчивается: 20.01.2021.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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22 декабря, 2020 | Просмотров: 47