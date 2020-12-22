России понадобится 45 млн доз вакцины от коронавируса на первое полугодие 2021 года

На первое полугодие 2021 года России необходимо более 45 млн доз вакцин от COVID-19, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В начале года в России будет запущена горячая линия по вопросам их логистики.

России нужны более 45 млн доз вакцины от коронавируса на первые шесть месяцев 2021 года, подсчитал Минздрав РФ. Об этом Дмитрий Медведев заявил на совещании о масштабировании производства и внедрения отечественных вакцин против COVID, сообщил ТАСС.

По словам Медведева, сейчас в России уже произведено более 1,5 млн доз вакцины «Спутник V», 500 тыс. из которых введены в гражданский оборот. Часть центров по распределению вакцины нуждаются в дооснащении оборудованием, на что необходимо обратить внимание, отметил зампред Совбеза. В 2021 году в России запустят горячую линию по вопросам логистики вакцин, сообщил он.

Также к концу июня 2021 года планируется произвести около 11 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона», созданной центром «Вектор».

При этом Медведев подчеркнул, что сейчас российские производители вакцин зависимы от зарубежных оборудования и компонентов. По его мнению, эту зависимость нужно снижать.

Что касается продвижения российских вакцин за рубежом, то соглашения о совместном производстве заключены уже с 8 странами.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») Владимир Путин объявил 11 августа. Эта двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

13 октября Минздрав выдал регистрационное удостоверение вакцине «ЭпиВакКорона». Разработчиком препарата является ГНЦ «Вектор».

Документы на регистрацию третьей российской вакцины от коронавируса планируется подать в феврале, а в марте начать третью фазу испытаний. В январе 2021 года Федеральный научный центр исследований и разработки имени М.П. Чумакова РАН планирует завершить второй этап клинических исследований на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет.

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik