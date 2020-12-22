NC Logistic предоставит новым клиентам бесплатную интеграцию

Компания NC Logistic заявила о старте акции «Свобода выбора 2021». По условиям предложения с 1 января 2021 года 3 PL-оператор предоставляет интеграционный стык для новых клиентов на безвозмездной основе.

«Сегодня компания располагает необходимыми IT-ресурсами, квалифицированным персоналом и готова оказать услугу бесплатной интеграции для любого участника фармрынка, который рассмотрит нас в качестве перспективного логистического партнера в 2021 году», — поделился управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов.

Как уточнили в NC Logistic, данное предложение не обязывает потенциальных клиентов к заключению соглашения о сотрудничестве. Для них это возможность минимизации рисков при работе с несовершенными, интеграционными решениями и IT-сервисами в условиях нестабильной работы ИС МДЛП.

По мнению Гарольда Власова, этот год показал насколько важна скорость обработки передачи и обмена данными. «Мы приобрели ценный опыт и знания при работе с маркированной продукцией, обеспечивая клиентов необходимыми инструментами, для достижения высоких показателей эффективности», — добавил он.

Акция «Свобода выбора 2021» стартует с 1 января 2021 и продлится до 31 декабря 2021. По условиям акции затраты на комплексное решение по интеграции и автоматизации бизнес-процессов, которые участвуют в процессе обмена данными с ИС МДЛП, 3 PL-оператор берет на себя.

Подробную информацию об акции можно узнать, отправив заявку на e-mail: integration@nclogistic.ru.

Источник: NC Logistic

pharmvestnik