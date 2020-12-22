«Спутник V» получил первое зарубежное регистрационное удостоверение

Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим российскую вакцину «Спутник V» на своей территории. В республике также будет налажено ее производство.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что Минздрав Белоруссии выдал регистрационное удостоверение российской вакцине «Спутник V». Вакцинация добровольцев в этой стране началась 1 октября в рамках проведения двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического исследования, которое осуществлялось при финансовой поддержке РФПИ. В исследовании приняли участием 100 человек в восьми медицинских учреждениях.

При регистрации вакцины Минздрав Белоруссии также учитывал данные, полученные при проведении клинических исследований в России. НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявили 14 декабря результаты анализа данных третьей заключительной контрольной точки в рамках фазы III исследований после 21 дня с момента получения российскими добровольцами первого компонента вакцины. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%.

Расчет эффективности проводился на основе данных по 22 714 добровольцам, получившим первую и вторую инъекцию вакцины «Спутник V» или плацебо, в третьей и заключительной контрольной точке – 78 заболевших добровольцев, в соответствии с Протоколом фазы III клинических исследований.

«При этом эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%. Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было», – говорится в сообщении РФПИ.

В партнерстве с РФПИ в Белоруссии ведется работа для локализации производства вакцины.

24 августа сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе очередных телефонных переговоров договорились, что граждане Белоруссии в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации.

Сегодня, 21 декабря, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин дал старт производству российской вакцины «Спутник V» на Карагандинском фармацевтическом комплексе. Опытная партия вакцины отправлена в Россию для проверки качества. Промышленное производство планируется начать в январе 2021 года. Прогнозируемый ежемесячный объем производства составит не менее 300 тыс. доз.

Фото: twitter.com/sputnikvaccine

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