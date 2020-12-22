ФАС выдала предупреждение Abbott из-за распространения спорных материалов о дидрогестероне

ФАС установила, что Abbott распространяла материалы, которые создают впечатление о превосходстве препарата «Дюфастон» в сравнении с другими препаратами, содержащими гестагены. Компания должна отозвать распространенные материалы и опубликовать опровержение.

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение компании Abbott («Эбботт») из-за распространения материалов о препарате «Дюфастон» (МНН дидрогестерон), которые включали спорную информацию. Действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, указывает ведомство. Предупреждение опубликовано в базе решений ФАС.

Ведомство установило, что ООО «Эбботт Лэбораториз» распространило материалы под названиями «Пока весь мир паникует по поводу коронавируса…», «Дидрогестерон работает там, где капсулы прогестерона не справляются», «Вынужденный пересмотр Кокрановского метаанализа по привычному выкидышу! В чем причина?», «Новейший метаанализ Кумарасами по гестагенам при привычном и угрожающем выкидыше». Они были в том числе размещены на сайте www.womenfirst.ru, а также направлены по электронной почте, мессенджерами и посредством смс-сообщений медицинским работникам, подписавшимся на информационную рассылку сайта.

Программа «Women First» разработана при поддержке ООО «Эбботт Лэбораториз» в целях повышения осведомленности общественности о вопросах состояния здоровья, указано на сайте www.womenfirst.ru.

К тому же компания разослала материал «Исследования и публикации касательно использования гестагенов при лечении угрожающего и привычного выкидыша», содержащий отзыв и уточнение ранее распространенной информации.

«В совокупности информационные материалы создают впечатление о превосходстве лекарственного препарата «Дюфастон» относительно иных препаратов, содержащих гестагены, а также впечатление о недостаточной эффективности лекарственных препаратов, содержащих микронизированный прогестерон», — утверждает ФАС. В ведомстве также указали, что ООО «Эбботт Лэбораториз», распространив спорную информацию, получило преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности.

Что нужно выполнить

В связи с этим, согласно предупреждению ФАС, компания должна отозвать указанные информационные материалы и направить опровержение спорной информации, содержащейся в них. Опровержение должно содержать полную и достоверную информацию об исследованиях, упомянутых в материалах, свойствах лекарственных препаратов, содержащих прогестерон, а также исключить некорректное сравнение исследований. Оно должно быть опубликовано на сайте www.womenfirst.ru и быть доступным в течение 60 календарных дней.

Предупреждение необходимо исполнить в течение 10 дней с момента его получения. «ФВ» направил запрос в пресс-службу «Эббот».

Маргарита Грошева

pharmvestnik