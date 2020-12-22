Разработанные вакцины эффективны против обнаруженного в Англии нового штамма коронавируса

Разработанные вакцины от COVID-19 все еще способны вырабатывать иммунный ответ на обнаруженный штамм коронавируса, сообщил главный научный советник Великобритании Патрик Вэлланс.

«Мы предполагаем, что новый вариант вируса может быть и в других странах, – сказал Вэлланс журналистам. – Возможно, Великобритания была источником распространения вируса, мы не знаем наверняка».

Профессор клинической микробиологии в Кембриджском университете Равинадра Гупта в своей работе подчеркивает, что, если позволить вирусу мутировать дальше, тогда появится реальный повод для беспокойства, так как коронавирус потенциально находится на пути к получению штамма, «ускользающего» от вакцины. Это означает, что вирус приобретет такую форму, которая позволит ему обходить действие вакцины и заражать человеческий организм. Это показывает возможность вируса адаптироваться под новые условия. По его словам, это ставит в положение аналогичное гриппу, когда вакцины необходимо регулярно обновлять.

Вэлланс добавил, что в некоторых частях Англии, в том числе в Лондоне, на юго-востоке и востоке Англии, новый штамм коронавируса превалирует среди новых случаев заболевания. Премьер-министр Борис Джонсон и группа британских ученых заявили, что новый штамм коронавируса VUI-202012/01, выявленный в Великобритании, на 70% более заразен, но в то же время не более смертоносен, чем SARS-CoV-2. Отмечается, что существующие вакцины должны быть по-прежнему эффективными, пишет Reuters.

Джонсон и главный врач Англии Крис Уитти сообщили, что новый вариант штамма был обнаружен в ходе проведения геномного наблюдения Службой общественного здравоохранения Англии, в результате которого теперь подтверждено, что новый коронавирус распространяется легче, чем его оригинальная версия.

«Нет никаких доказательств его способности вызывать более тяжелые формы заболевания или более высокой смертности среди заболевших этим вирусом, однако, судя по всему, вирус передается значительно легче», — подчеркнул Джонсон на пресс-конференции, во время которой объявил о введении более жестких карантинных ограничений.

Согласно данным статистики, случаи заболевания в Великобритании резко возросли за последние две недели. 7 декабря число новых случаев заболевания составило 14 718 человек, 20 декабря этот же показатель достиг отметки в 35 928 человек.

Россия и еще 27 стран прекращают авиасообщение с Великобританией на фоне новости о распространении нового штамма коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что поддерживает тесный контакт с властями Великобритании относительно нового штамма коронавируса, и пообещала делиться информацией и результатами исследований.

Вирус уже успел проникнуть в другие страны. В Италии выявлен пациент, зараженный новым штаммом коронавируса, обнаруженным в Великобритании. Вирус в организме итальянца был обнаружен по его приезде из Великобритании в аэропорту Рима.

Штаммы вируса уже менялись неоднократно с того момента, как коронавирус впервые был выявлен в Ухане. В большинстве уголков мира вирус отличается от первоначальной китайской версии. В Европе с февраля распространился штамм D614G, который стал глобально доминирующей формой вируса. Летом появился новая версия A222V.

По сравнению с изначальной формой коронавируса, обнаружено 17 потенциально важных изменений. Самое главное изменение произошло в спайковом белке, ключе, используемом вирусом для проникновения в клетки нашего организма.

Владимир Заболотских

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