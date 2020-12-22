«Анаферон» и «Анаферон детский» вошли в тройку лучших противовирусных препаратов

Russian Pharma Awards — ежегодная премия в области фармации и медицины, которая уже в девятый раз присуждается лучшим препаратам на российском рынке.

Победителей выбирают участники русскоязычной социальной сети для врачей «Доктор на работе». При регистрации в соцсети пользователь предоставляет администрации сайта копии документов, подтверждающих высшее медицинское или фармацевтическое образование. Сейчас в этой соцсети зарегистрировано более полумиллиона человек. Таким образом получение Премии Russian Pharma Awards означает признание лекарственных препаратов со стороны наиболее требовательной аудитории — практикующих врачей.

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