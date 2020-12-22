Правительство опасается ухода с рынка дешевых лекарств из-за ограничений маркетинговых выплат

Правительство одобряет организацию передвижных аптечных пунктов, но сомневается в целесообразности ограничения бонусов по маркетинговым контрактам в 5% и острочки платежей в 90 дней. Кабмин готов поддержать соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму, если он будет доработан с учетом замечаний.

В правительстве считают, что ограничение максимального размера платы по маркетинговым контрактам в 5% от цены приобретенных лекарственных препаратов «будет способствовать вымыванию с рынка лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента». Также вызывает опасения установление порога по отсрочке платежей в 90 дней. Соответствующий отзыв опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект о внесении изменений «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» был внесен в Госдуму в марте этого года. Как говорится в пояснительной записке к нему, документом «вводятся меры, направленные на предупреждение и недопущение монополизации рынка розничной торговли лекарственным препаратами посредством организации аптечной сети». Депутаты предлагают лимитировать размер аптечных сетей до 20% рынка, сумму выплат по маркетинговым контрактам — 5%, отсрочку платежей — в 90 календарных дней.

Также они предлагают ввести реестр фармацевтических работников, организовать передвижные аптечные пункты и обязать аптечные организации обеспечить покупателей доступной информацией о наличии и минимальной цене лекарственных препаратов для медицинского применения в рамках одного МНН.

В целом правительство поддерживает эти идеи, особенно в части мобильных аптечных пунктов, но при условии доработки законопроекта до рассмотрения Госдумой в первом чтении, следует из текста отзыва.

В частности, в своем отзыве кабмин указывает, что регламентация правоотношений, связанных с созданием условий для формирования конкурентной среды на фармацевтическом рынке, не является предметом регулирования закона «Об обращении лекарственных средств». Это прерогатива закона «О защите конкуренции».

Что касается отсрочки оплаты, то сроки оборачиваемости лекарственных препаратов в аптечной рознице более длительные, чем продовольственных товаров в торговых сетях.

«В связи с этим вопрос регулирования отсрочки платежей за поставленный товар в отношении розничной реализации лекарственных препаратов сопряжен с рисками образования кассовых разрывов, своевременное восполнение которых за счет большого объема реализуемой продукции более вероятно в крупных аптечных сетях», — сказано в документе.

Ранее законопроект получил отрицательную оценку правового управления Госдумы. Со многими предложенными новеллами не согласны и представители аптечных сетей и дистрибьюторов.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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