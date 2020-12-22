Мишустин поручил Минздраву проанализировать ситуацию с лекарствами от СOVID-19 в регионах

Минздрав должен до 29 декабря оценить ситуацию в каждом регионе с доступностью лекарств для амбулаторных пациентов с СOVID-19, а также проанализировать использование бюджетных средств, направленных на эти цели.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря. Федеральные министерства и ведомства, а также главы регионов должны обеспечить выполнение решений, принятых главой государства, говорится в документе, опубликованном на портале кабинета министров. О результатах этой работы они обязаны доложить в правительство.

Часть поручений Мишустина касаются непосредственно помощи больным коронавирусом. Проходящие лечение дома должны быть обеспечены бесплатными медикаментами. Главам регионов поручено принять для этого необходимые меры. Минздрав в свою очередь до 29 декабря должен оценить ситуацию с доступностью лекарств для таких больных во всех регионах.

«Обеспечить анализ ситуации в каждом субъекте Российской Федерации по обеспечению граждан лекарственными препаратами для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, а также по использованию бюджетных ассигнований, выделенных в рамках распоряжений Правительства России от 29 октября 2020 года №2804-р, №2805-р и №2806-р, а также от 12 декабря 2020 года №3300-р. О результатах доложить в Правительство России. Срок – 29 декабря 2020 года», — поручил Мишустин Минздраву.

Вместе с Росздравнадзором министерству также поручено провести анализ оказания медицинской помощи больным с коронавирусом в части количества мест в больницах, обеспечения медицинских учреждений оборудованием и персоналом.

Владимир Путин, отвечая на пресс-конференции на вопрос о нехватке лекарств для лечения COVID-19, отметил, что это вызвано проблемами логистики, тогда как промышленность с поставленными задачами справилась.

«Это проблема логистики, несвоевременных закупок, доставок, а в целом промышленность среагировала», — сказал президент.

Он также пообещал разобраться с судьбой выделенных средств на обеспечение лекарствами от коронавируса.

Регионам в конце октября было направлено более 5 млрд руб. на приобретение лекарств для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19. 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщил, что дополнительно регионы получат на эти цели еще почти 2,8 млрд руб.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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