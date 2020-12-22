Полиэтиленгликоль в вакцине Pfizer мог вызвать аллергию у пациентов

FDA изучает пять случаев аллергической реакции на вакцину от COVID-19, разработанную Pfizer и BioNTech. Преполагается, что причиной является полиэтиленгликоль, содержащийся в составе вакцины, поэтому людям с аллергией на пищевые продукты, вакцины и медикаменты рекомендовали отказаться от принятия вакцины.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) проводит расследование пяти случаев возникновения аллергических реакций в ответ на вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова директора Центра экспертизы и изучения биологических препаратов при FDA Питера Маркса. Он заявил на пресс-конференции, что аллергические реакции были зарегистрированы в нескольких штатах, в том числе на Аляске.

По словам Маркса, химическое вещество под названием полиэтиленгликоль (ПЭГ), которое используется в качестве одного из ингредиентов в вакцинах фармацевтических производителей Pfizer и Moderna. Маркс добавил, что аллергические реакции на ПЭГ могут встречаться чаще, чем считалось ранее. Случаи побочного эффекта, произошедшие на Аляске, были аналогичны двум случаям, зарегистрированным на прошлой неделе в Великобритании.

Британский регулятор заявил, что пациенты, у которых в анамнезе указана анафилаксия, тяжелые аллергические реакции на лекарства или продукты питания, не должны получать вакцину Pfizer и BioNTech. Тем не менее FDA считает, что вакцина безопасна для большинства американцев. В заявлении говорится, что только люди, у которых ранее наблюдались серьезные аллергические реакции на вакцины или какие-либо ее ингредиенты, должны отказаться от получения одобренной американским регулятором вакцины. Рекомендации касаются не только вакцины Pfizer, но и Moderna, которая в конце прошлой недели получила разрешение на экстренное применение.

О зарегистрированных случаях известно, что все пятеро заболевших – медицинские работники. У одного из реципиентов вакцины, жителя штата Аляска, симптомы аллергии проявились примерно через десять минут после получения прививки. Медицинский работник получил дозу адреналина в отделении неотложной помощи и через шесть часов благополучно смог отправится домой. Впоследствии он рекомендовал всем сделать себе вакцину от COVID-19.

Анафилаксия наблюдалась еще у одного пациента. У остальных аллергическая реакция проявилась в более мягкой форме.

FDA требует от медицинских центров наличия соответствующих медицинских препаратов на случай немедленного прекращения анафилактической реакции после введения укола с вакциной. В Pfizer заявили, что тщательно проверят инциденты с госпитализацией медработников на Аляске.

Аллергические реакции на вакцину не новость, поскольку они были обнаружены во время испытаний у некоторых добровольцев. Однако такие случаи «крайне редки». Во ходе третьей фазы исследований вакцины Pfizer аллергия была отмечена у 137 из 19 000 человек, получивших вакцину. При этом примечательно, что у 111 человек из группы плацебо были тоже замечены аллергические реакции.

Владимир Заболотских

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