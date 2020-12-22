Минпромторг предлагает разрешить онлайн-торговлю БАД только аптекам

Минпромторг подготовил проект постановления правительства о розничной торговле, в котором торговля БАД дистанционным способом разрешается только аптечным организациям. В предыдущем проекте онлайн-торговля БАД была полностью под запретом. После обращений представителей бизнеса ведомство внесло соответствующие корректировки.
Пункт о разрешении дистанционной торговли БАД аптечным организациям содержится в «Правилах продажи товаров при дистанционном способе продажи товара», которые должны быть утверждены постановлением Правительства РФ. Копия проекта этого постановления имеется в распоряжении «ФВ».
В начале декабря «ФВ» ознакомился с проектом постановления о розничной торговле, в котором содержался полный запрет на осуществление торговли БАД дистанционным способом. Инициатива озадачила игроков рынка, так как проект Минпромторга не учитывал уже принятых Минздравом России норм о разрешении дистанционной продажи БАД.
Аптечные организации, имеющие лицензию на фармдеятельность, могут осуществлять дистанционную торговлю пищевыми добавками наряду с лекарственными препаратами, гласит 7 пункт Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об обращении лекарственных средств».
Ассоциация независимых аптек отправила обращение в Совет Федераций РФ (копия письма имеется в распоряжении «ФВ»), в котором обратила внимание на противоречия между проектом Минпромторга и ФЗ № 61 и попросила устранить правовую коллизию. Ассоциация предложила вернуть аптечным организациям право на продажу БАД дистанционным способом.
В последнем варианте проекта постановления, подготовленном Минпромторгом, пункт о правилах дистанционной торговли БАД изложен следующим образом:
На территории Российской Федерации не допускается продажа дистанционным способом продажи товара биологически активных добавок к пище, за исключением продажи биологически активных добавок к пище дистанционным способом продажи товара аптечными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации об обращении лекарственных средств.
Таким образом, ведомство предлагает разрешить онлайн-торговлю БАД исключительно аптечным организациям.
Оксана Баранова
pharmvestnik