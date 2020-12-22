Минпромторг предлагает разрешить онлайн-торговлю БАД только аптекам

Минпромторг подготовил проект постановления правительства о розничной торговле, в котором торговля БАД дистанционным способом разрешается только аптечным организациям. В предыдущем проекте онлайн-торговля БАД была полностью под запретом. После обращений представителей бизнеса ведомство внесло соответствующие корректировки.

Пункт о разрешении дистанционной торговли БАД аптечным организациям содержится в «Правилах продажи товаров при дистанционном способе продажи товара», которые должны быть утверждены постановлением Правительства РФ. Копия проекта этого постановления имеется в распоряжении «ФВ».

В начале декабря «ФВ» ознакомился с проектом постановления о розничной торговле, в котором содержался полный запрет на осуществление торговли БАД дистанционным способом. Инициатива озадачила игроков рынка, так как проект Минпромторга не учитывал уже принятых Минздравом России норм о разрешении дистанционной продажи БАД.