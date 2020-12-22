В случае смерти фармработника его семье предлагают выплачивать 2 млн рублей

Депутаты предложили выплачивать семье фармацевтического работника в случае его смерти при исполнении трудовых обязанностей 2 млн руб., а в случае инвалидизации он сможет получить до 1,5 млн руб. Соответствующая инициатива оформлена в виде законопроекта и внесена в Госдуму.

Страхование медицинских, фармацевтических и иных работников является добровольным. Депутаты же считают необходимым сделать его обязательным, поскольку работа этих специалистов связана с угрозой их жизни и здоровью. Размеры компенсационных выплат предлагается установить по аналогии с выплатами, которые получают военнослужащие, пожарные, сотрудники войск национальной гвардии.

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Екатерина Погонцева

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