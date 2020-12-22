Выпущенную в Казахстане вакцину «Спутник V» проверят в России

Опытная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», произведенная на Карагандинском фармацевтическом комплексе в Казахстане, отправлена в Россию для проверки качества.

21 декабря премьер Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству российской вакцины «Спутник V». Опытная партия вакцины отправлена в Россию для проверки качества, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Казахстана.

«Опытная партия вакцин «Спутник V» в объеме 6 тыс. доз, выпущенная на Карагандинском фармзаводе, отправлена на проверку качества в РФ», — говорится в сообщении Минздрава республики.

В министерстве добавили, что промышленное производство вакцины планируется начать в январе 2021 года. Прогнозируемый ежемесячный объем производства составит не менее 300 тыс. доз.

По данным пресс-службы Правительства Казахстана, массовая вакцинация «Спутник V», произведенной в республике, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями. Планируется, что на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.

В середине июля сообщалось, что РФПИ заключил с Фондом национального благосостояния Казахстана меморандум о сотрудничестве в целях противодействия COVID-19. Документ предусматривает в том числе и поставки российских препаратов для лечения инфекции, а также совместную работу по производству российской вакцины от коронавируса.

В начале декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что в стране в ближайшее время будет построен завод по производству российской вакцины от коронавируса. «Полагаю, что этот завод лишним не будет, поскольку следующий год будет «ударным» в борьбе против коронавируса. Нам нужна вакцина. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект», — отметил президент Казахстана.

Фото: primeminister.kz

Елена Сидорова

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