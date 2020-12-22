Губернатор Камчатки пригрозил проверками коммерческим аптекам

Глава Камчатского края не доволен работой аптечных сетей региона. По его словам, коммерческие организации не захотели внепланово принять препараты, которыми власти предложили поделиться. При этом в большинстве аптек медикаментов по-прежнему не хватает.
Частные аптечные сети Камчатского края отказались оперативно пополнять запасы лекарств с помощью госпредприятия «Камчатфармация», заявил Владимир Солодов в ходе прямой линии с жителями региона. Он лично посетил пять аптек и не обнаружил в них ряд противовирусных препаратов и градусников.
Глава края отметил, что аптеки не смогли сформировать достаточный запас препаратов. Власти же закупили достаточное количество лекарств и медизделий для «Камчатфармации» и были готовы поделиться ими с коммерческими сетями региона. «Мы прямо сейчас готовы передать полный набор лекарств в аптечные сети, а они говорят, что будут принимать их только в плановом порядке, после проверки всех остатков», — возмутился Солодов.
Правительство не может контролировать частные аптечные сети, посетовал губернатор. «Я буду просить контролирующие органы провести проверки, чтобы нам навести порядок. Тему будем дожимать», — сообщил он, указав на ответственность владельцев аптечных сетей.
В начале декабря Владимир Солодов заявил, что поставки препаратов на Дальний Восток осуществляются по остаточному принципу. Над повышением приоритетности поставок работает аппарат полпреда, Минздрав и Минпромторг РФ. «В данный момент лекарств на Камчатке достаточно. Однако очень важно создать запас хотя бы до первых чисел февраля, чтобы мы уверенно смотрели в будущее», — сказал глава края.
Ольга Коберник
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