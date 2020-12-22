Гендиректор «Генериума» рассказал о потенциале России в области разработки орфанных препаратов

Международный форум «Инновационная терапия в области редких заболеваний и биотехнологий» состоялся 10 декабря в Сколково. Мероприятие собрало более 25 спикеров из России и зарубежья – врачей-экспертов в сфере редких заболеваний, чиновников здравоохранения, политиков, ученых и лидеров пациентских организаций.

Участники рассмотрели свою область профессиональной деятельности в контексте инновационных достижений в сфере терапии редких заболеваний.

Профессор Дмитрий Кудлай, генеральный директор АО «Генериум», выступил с докладом о потенциале России в области разработки орфанных препаратов. Он рассказал о текущих вызовах в науке и системе здравоохранения, которые касаются генетических и орфанных заболеваний, о перспективах развития российской науки в области ранней диагностики, современных научных открытиях в разрезе орфанных заболеваний, а также R&D-решениях в области их лечения.

«Прошедшее десятилетие стало индикатором, показавшим приоритетные направления исследований в России, – отметил спикер. – Международные индексы публикационной активности фиксируют прогресс в таких областях, как фармакология, биотехнология, иммунология, биохимия и молекулярная биология. Эти данные свидетельствуют о том, что мы наращиваем силы именно в тех компетенциях, которые способствуют максимальному развитию в области разработки препаратов для патогенетического лечения сложных орфанных заболеваний. Точки роста в таких сложных областях науки создаются под действием государственных и негосударственных драйверов. Из них важно отметить и Совет по национальной лекарственной политике РАН, и госпрограмму «Фарма 2020», все они внесли вклад в здоровое будущее нашей нации».

Кроме того, Дмитрий Кудлай подчеркнул значимость инновационных решений в области терапии редких заболеваний. «Начало 2020 года для нас было ознаменовано началом клинических испытаний сразу нескольких инновационных продуктов для лечения редких заболеваний, разработанных компанией «Генериум», – заключил он. – Это значительное событие для всей российской отрасли биотехнологий, которая за последние годы совершила невероятный прорыв в понимании принципов исследований сложных гетерогенных молекул и последующих трансляционных механизмов».

Источник: АО «Генериум»

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