В PharmaSpace подвели итоги первого года работы

О текущих достижениях и планах развития маркетплейса прямых контрактов рассказал генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема», оператора PharmaSpace, Герман Иноземцев.

«Защищенная интернет-платформа прямых контактов и контрактов аптечных сетей России с отечественными и международными производителями успешно растет и развивается вот уже год.

На сегодня все партнеры, использующие инструмент прямых маркетинговых отношений и прямых аптечных поставок PharmaSpace в связке с крупнейшим cервиcно-логистическим партнером ГК «Сантэнс», имеют доступ почти к тысяче наименований (SKUs) лекарственных препаратов, БАД, косметики и изделий медицинского назначения. Если быть точным, то сейчас на платформе представлено 928 SKUs. Они поставляются в аптеки страны по более чем семидесяти действующим прямым контрактам от 27 российских и международных производителей.

С другой стороны этого нового и эффективного, а главное – прямого и прозрачного канала продвижения лекарств и медицинской продукции находятся аптечные сети. Их сейчас уже более двадцати пяти, и они активно развиваются в 18 регионах России. Около тысячи розничных точек фармацевтического сектора экономики в разных регионах уже сейчас работают более эффективно и с меньшей дефектурой и ТМЗ благодаря прямому партнерству с производителями через PharmaSpace.

Если коммерческий руководитель подключенной сети через личный интернет-кабинет зайдет прямо сейчас на этот B2B маркетплейс, то увидит более 50 активных оферт от производителя и может начать работу по ним исходя из своей заинтересованности тем или иным предложением.

Развитие проекта продолжается – сейчас в процессе подключения еще 62 производителя и 53 аптечные сети из многих регионов РФ. В первом квартале наступающего 2021 года мы планируем достигнуть показателей в 100 активно работающих производителей, 75 аптечных сетей с суммарным показателем в 8 тысяч розничных точек и охватить как минимум 25 регионов нашей страны.

Уверен, что 2021 год будет лучше, чем 2020, для нас всех, и, пройдя через испытания и сложности, мы все станем сильнее, эффективнее и счастливее.

Желаю всем коллегам и друзьям всего самого наилучшего в Новом году!»

Источник: ГК «Сантэнс»

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