ГК «ПРОМОМЕД» бесплатно передала более 1000 упаковок «Арепливира» для лечения врачей Саратовской области

18 декабря 2020 года в рамках реализации общероссийской программы «Арепливир» — врачам» делегация ГК «ПРОМОМЕД» посетила Саратовскую область. В ходе визита прошла встреча руководства компании с председателем Правительства региона Романом Бусаргиным, министром здравоохранения Олегом Костиным, представителями органов власти и главными врачами саратовских лечебных учреждений.

По официальным данным на 18 декабря в Саратовской области зафиксировано свыше 31,8 тыс. случаев заражения COVID-19. Из них 2,7 тыс. приходится на заболевания среди медиков, работающих в госпиталях, специализирующихся на лечении коронавирусной инфекции. Именно для них ГК «ПРОМОМЕД» бесплатно передала региональному Минздраву более 1000 упаковок новейшего противовирусного препарата.

Глава Правительства области выразил благодарность компании за заботу о здоровье саратовских врачей. «”Арепливир” уже показал свою высокую эффективность и безопасность при лечении коронавирусной инфекции и сейчас передается нам, чтобы доктора, работающие в “красных зонах“, могли сохранить как можно больше жизней. Это достойный и действительно хороший пример взаимодействия государства и социально ответственного бизнеса», — сказал Роман Бусаргин.

По словам главного исполнительного директора «ПРОМОМЕДа» Андрея Младенцева, обеспечение здоровья врачей, находящихся на переднем крае борьбы с эпидемией, – приоритетная задача компании. «Наша благотворительная программа “Арепливир” – врачам” успешно прошла уже во многих российских регионах и ее результатом стали тысячи спасенных жизней», — пояснил он.

В свою очередь д.м.н., профессор кафедры иммунологии, микробиологии и вирусологии Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», врач аллерголог-иммунолог Ольга Радаева рассказала, что очень важно начинать прием препарата на начальной стадии заболевания, чтобы не допустить перехода болезни в тяжелую форму. «”Арепливир” рекомендован Минздравом для амбулаторной терапии, а назначение препарата с поправкой на дозу может рассматриваться и в качестве профилактики при COVID-19, — отметила она. Помимо прямого противовирусного действия препарат снижает риск возникновения инсульта и инфаркта в реабилитационный период».

Представители региональных медицинских учреждений также отметили положительный опыт применения «Арепливира», а заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности — представитель в Совете Федерации от исполнительной власти Саратовской области Сергей Аренин предложил рассмотреть возможность использования производственных мощностей и научно-технического потенциала Саратовской области для создания в регионе сразу нескольких фармацевтических проектов. «Мы должны создать здесь точки роста и наладить бесперебойный выпуск новейших и инновационных лекарственных препаратов. Все возможности для этого на сегодняшний день есть», — заключил сенатор.

ГК «ПРОМОМЕД» является лидером отечественной фармацевтической отрасли в производстве препаратов для борьбы с инфекциями с собственной научно-производственной площадкой АО «Биохимик» в г. Саранск. В портфеле предприятия более 150 наименований лекарственных препаратов, 80% из которых входят в список ЖНВЛП.

«Арепливир» (МНН: Фавипиравир) — новейшее лекарство прямого противовирусного действия для терапии коронавирусной инфекции, входит в методические рекомендации Минздрава России по лечению COVID-19. Распоряжением Правительства РФ включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Зафиксированная ФАС отпускная цена сделала «Арепливир» одним из самых доступных лекарственных средств против коронавируса SARS-CoV-2.