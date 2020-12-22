Виталий Смердов ушел из «Фармасинтеза»

Виталий Смердов оставил должность вице-президента «Фармасинтеза» по операционной деятельности в декабре 2020 года, сообщил Vademecum источник в компании и подтвердил президент компании Викрам Пуния. Смердов проработал в компании год. Виталий Смердов оставил должность вице-президента «Фармасинтеза» по операционной деятельности в декабре 2020 года, сообщил Vademecum источник в компании и подтвердил президент компании Викрам Пуния. Смердов проработал в компании год.

Виталий Смердов не ответил на звонки Vademecum.

Должность вице-президента по операционной деятельности возникла с приходом Виталия Смердова в компанию в декабре 2019 года. Он курировал деятельность дочерних структур «Фармасинтеза», сферу кадров, информационных технологий, закупок, логистики, экономики в производстве, соблюдения законодательства. Останется ли этот пост и кто его займет, пока не определено: в компании идет реструктуризация, пояснил Пуния.

Виталий Смердов родился в Кирове в 1966 году. Окончил Пермский государственный медицинский институт по специальности «врач-педиатр». Почти 18 лет проработал в группе «Протек». Начал в 1997 году с должности директора кировского отделения, затем перешел в центральный офис, а в 2006 году был назначен генеральным директором ЦВ «Протек». В 2010 году возглавил входящую в группу фармфирму «Сотекс».

В 2015 году Смердов ушел из «Протека» и занял должность председателя правления группы «ФармЭко». В 2017 году возглавил совместную компанию «ФармЭко» и самарского «Озона» по производству препаратов на основе моноклональных антител – «Мабскейл». Сейчас она принадлежит совладельцам «Озона», Смердов уступил место гендиректора Наталье Титовой.

«Фармасинтез» – российская компания, основанная Викрамом Пунией в 1997 году. Большинство продуктов в портфеле компании – дженерики противоопухолевых и АРВ-препаратов. Выручка АО «Фармасинтез», по данным «Картотеки», за 2019 год составила 16,1 млрд рублей, чистая прибыль – 2,06 млрд рублей.

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